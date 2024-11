Grávida de 9 meses sobrevive a 12 horas de tortura e cárcere privado

A suspeita teria planejado o ataque, mesmo sendo amiga da vítima. - Foto: Reprodução / Diário de Pernambuco

Uma mulher grávida de nove meses sobreviveu a uma brutal tentativa de homicídio em Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. A vítima, identificada como Maria Natália, de 28 anos, ficou 12 horas em cárcere privado, onde foi submetida a agressões físicas com faca e martelo. A suspeita, Jéssica Carla Tenório de Amorim, de 24 anos, foi presa em flagrante e teria planejado o ataque, mesmo sendo amiga da vítima.

De acordo com informações dos autos e depoimentos, uma testemunha relatou que Jéssica chegou a pular sobre a barriga de Natália na tentativa de causar a morte do bebê. A vítima sofreu lesões na cabeça, pescoço, barriga e braço. Em depoimento, testemunhas revelaram que a suspeita proferiu ameaças cruéis, afirmando que mataria a vítima “devagar” e que retiraria o bebê de seu ventre enquanto ela estivesse consciente para assistir.

Leia também:

>> Trator que sumiu da Prefeitura de Paulo Afonso é encontrado em rodovia

>> Mineradoras são absolvidas em ação de rompimento de barragem em Mariana

>> Canela é o bairro com maior percentual de mulheres em Salvador

A agressão ocorreu na manhã de segunda-feira, 12, quando Jéssica atraiu Maria Natália para sua casa sob o pretexto de presenteá-la com peças de enxoval para o bebê. A vítima, que estava em uma clínica para monitorar sua gravidez de risco, relatou à TV Guararapes: “Eu estava na clínica de alto risco para acompanhar o estado do meu bebê e a minha pressão arterial. Ela (Jéssica) chegou dizendo: ‘Olha, a menina ligou e deixou o seu enxoval lá em casa, bora buscar’. Eu fui com inocência, sem saber o que ia acontecer”, contou Natália.

Após horas de tortura, Maria Natália foi socorrida e levada ao Hospital Agamenon Magalhães, no Recife, onde recebeu atendimento médico e, felizmente, não precisou passar por um parto de emergência. Ela teve alta na tarde desta quinta-feira,13, e segue em recuperação.

A motivação da agressão é desconhecida. A suspeita foi presa.