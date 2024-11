Trator que sumiu da Prefeitura de Paulo Afonso é encontrado em rodovia

Máquina sumiu na última terça-feira, 12, após operador de máquinas da prefeitura perceber ausência do equipamento - Foto: Reprodução

O trator que havia desaparecido do Setor de Transporte da Prefeitura de Paulo Afonso, Vale do São Francisco, foi encontrado abandonada às margens da BA 210, próximo ao povoado 40, em Santa Brígida.

A máquina motoniveladora, espécie trator, tinha sumido na última terça-feira, 12. do pátio que pertence a um terreno da gestão. O sumiço foi constatado após um operador de máquinas perceber a ausência do equipamento.

Antes do desaparecimento, o equipamento chegou a ser visto pela última vez no pátio da oficina de transporte da prefeitura. O local não dispõe de câmeras de monitoramento, porém conta com vigilância 24 horas por dia. O equipamento é avaliado entre R$ 240 e R$ 500 mil reais.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil, que abriu investigação para apurar o caso.

Em nota, a Prefeitura informou que o secretário de Infraestrutura, Francisco Alves, acionou o delegado que acompanha o caso, para que as providências sejam tomadas.