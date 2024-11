Canela é o bairro com maior percentual de mulheres em Salvador

- Foto: Reprodução Google

Canela é o bairro mais feminino de Salvador (58,2% de mulheres), de acordo com o Censo 2022, divulgado nesta quinta-feira, 14, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo ainda mostra que o Chame-Chame é o mais idoso (36,9% de pessoas com 60 anos ou mais); Nova Esperança tem maior proporção de pessoas de até 14 anos (26,9%); e Porto Seco Pirajá, de adolescentes de 15 a 19 anos (14,6%).

Os 6 bairros da capital com maioria masculina eram Mata Escura (53,9% de homens), CAB (53,2%), Centro Histórico (50,9%), Ilha Bom Jesus dos Passos (50,8%) e Ilha dos Frades/ Ilha de Santo Antônio (50,2%).

Os bairros mais femininos de Salvador também estão entre os que têm as maiores participações de idosos na população.

Em 2022, 16,5% da população soteropolitana tinha 60 anos ou mais, mas essa proporção mais que dobrava, indo a quase 4 idosos para cada 10 moradores, no Chame-Chame, onde 36,9% dos habitantes tinham 60 anos ou mais de idade, seguido por Vitória (36,4% de idosos) e Graça (35,1%).