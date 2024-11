Governo da Bahia compra 200 fuzis de empresa israelense

Imagem ilustrativa - Foto: Alberto Maraux

O Governo da Bahia, por meio da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), adquiriu 200 fuzis de assalto calibre 7,62 x 51mm NATO. O contrato foi publicado no Diário Oficial da Bahia desta quinta-feira, 14.

De acordo com o documento, a aquisição foi feita por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP e a empresa Israel Weapon Indutries Ltd (IWI), tendo como representante no Brasil a empresa M1-Consultoria e Tecnologia Ltda, uma empresa privada que atua na área de defesa e armas, e é líder mundial na produção de armas de pequeno calibre.

O armamento será destinado à Polícia Civil da Bahia. Ao todo, o investimento é de US$ 366.200,00 (trezentos e sessenta e seis mil e duzentos dólares), que em reais é o equivalente a R$1.816.572,00 (um milhão, oitocentos e dezesseis mil quinhentos e setenta e dois reais).

"O presente Contrato terá seu prazo de vigência até 30/06/2025, contado a partir de sua publicação. Forma de pagamento: por ordem bancária ou crédito em conta corrente. Salvador, 12/11/2024".