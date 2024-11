Operação Força Total captura mais de 30 suspeitos e 16 armas em 24h

14 foragidos da justiça foram localizados durante a ação - Foto: Divulgação | PMBA – DCS

A Polícia Militar da Bahia realizou a 35ª edição da Operação Força Total nesta quarta-feira, 13. Durante a ação, 39 criminosos foram presos em flagrante, 14 foragidos da justiça foram localizados e 16 armas foram retiradas de circulação, em 24h.

Dados das 35 edições da operação, contabilizam a apreensão de 195 adolescentes em conflito com a lei, a retirada de grandes quantidades de drogas das ruas e a recuperação de 546 veículos roubados, além de um número crescente de armas apreendidas.

“A cada edição, a Força Total fortalece o nosso papel de garantir a tranquilidade e a proteção da população. Esse resultado é mérito de uma tropa dedicada, que atua diariamente com foco e determinação para alcançar esses resultados,” afirmou o coronel Paulo Coutinho, comandante-geral da PMBA.