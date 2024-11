Entenda como redução de vagas no curso de Medicina da UFBA afetará cotistas

Universidade ainda estuda o quanto o número de vagas ofertadas deve diminuir - Foto: Divulgação

O número de vagas ofertadas para os cursos de medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA) será reduzido para o próximo ano letivo. A informação foi confirmada pela pró-reitora Nancy Rita Ferreira Vieira durante entrevista exclusiva ao Portal A TARDE.

A universidade ainda estuda quantas vagas serão reduzidas. A medida, que será tomada para minimizar os impactos que o curso vem sofrendo desde a pandemia da Covid-19, que teve seu pico no Brasil em 2020, além de 'superlotações' nas salas de aula, afetará diretamente as cotas, tanto as raciais e sociais, quanto as ofertadas ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e ao Bacharelado Interdisciplinar (BI).

Nancy explica que a ação é necessária para garantir a qualidade de ensino dos cursos. "Houve uma proposta que era de restringir aos estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde que ingressassem na universidade entre os anos de 2025 a 2027, aos cursos de medicina da Universidade. Essa proposta não foi aceita pelo conselho acadêmico de ensino".

"Então, nós estamos entendendo que a proposta feita pela Reitoria, consciente e ciente que os cursos de medicina neste momento precisam, é ter uma revisão sobre o quantitativo de vagas que pode absorver, para garantia efetiva da qualidade da formação médica da UFBA no país", complementa.

Atualmente, a universidade oferece anualmente 160 vagas para a unidade de Salvador, sendo 20% reservado para o BI. Já em Vitória da Conquista, a universidade oferta 45 vagas. Destas, 128 vagas pelo SISU e 32 pelo BI, sendo que, em ambas as modalidades, 50% das vagas são reservadas para estudantes cotistas, em consonância com as políticas de ações afirmativas de inclusão social da UFBA e a lei 14.723 de 2023. "Estamos agora discutindo de quanto vai ser essa redução de vagas", completou.

A medida ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Acadêmico de Ensino (CAE).

Os cotistas, de todas as categorias, serão impactados diretamente, já que a reserva é feita por meio da porcentagem disponibilizada para cada curso.