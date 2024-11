Estudante da UFBA é baleada em ponto de ônibus na Federação

Ponto de ônibus na Rua Caetano Moura, na Federação, em Salvador. - Foto: Reprodução | Google Street View

Uma estudante foi atingida por um tiro nesta segunda-feira, 11, enquanto esperava no ponto de ônibus na Rua Caetano Moura, na Federação, em Salvador.

Segundo informações, a estudante foi atingida no antebraço esquerdo e foi socorrida para uma unidade hospitalar pela guarnição da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), responsável pelo policiamento no local.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que rondas foram feitas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. A Polícia Civil investiga o caso. Segundo nota da UFBA, a SSP/BA informou que não há registro de disparos nas imediações do campus da UFBA.

Em nota, a UFBA se solidarizou com a estudante ferida e afirmou que membros da sua unidade acadêmica e da Coordenação de Gestão de Segurança (Coseg/UFBA) ajudaram rapidamente no socorro da jovem. Ainda conforme nota, o diretor da Faculdade de Arquitetura e integrantes da Coseg levaram a discente para uma unidade médica próxima ao campus, com escolta da Polícia Militar que prontamente foi ao local, após a UFBA acionar a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/BA).

"A questão da segurança no entorno da UFBA é tema de preocupação da Administração Central. Na semana passada, o reitor em exercício, Penildon Filho, encaminhou um ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado solicitando o fortalecimento da segurança em volta dos campi da UFBA", escreveu em nota.