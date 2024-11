Homens são mortos a tiros ao tentarem recuperar motocicleta roubada

Instituto Médico Legal (IML) de Salvador - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Dois homens foram mortos a tiros, no sábado,9, no bairro de Dom Avelar, em Salvador.

Conforme relatos da esposa de Rodrigo Simas da Silva, de 28 anos, ao G1, ele foi ao local com o cunhado, Ivan Evangelista dos Santos, de 31 anos, para tentar recuperar uma motocicleta que havia sido roubada.



Leia mais

>> Deputado do PL baiano nega ser alvo de processo interno

Ao chegar na localidade apontada pelo rastreador, eles foram surpreendidos por dois homens armados, que levaram os dois celulares, e, em seguida, dispararam contra Rodrigo e Ivan. As vítimas não resistiram aos ferimentos e morreram ainda no local.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que a 2ª Delegacia de Homicídios investiga as circunstâncias do duplo homicídio. Ainda de acordo com a polícia, agentes foram acionadas pelo Cicom para averiguar o fato.

“Foram expedidas as guias para perícia e remoção dos corpos, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar autoria e a motivação para o crime”, relatou a polícia.