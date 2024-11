Deputado do PL baiano nega ser alvo de processo interno

Deputado bolsonarista nega ser alvo de processo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O deputado estadual Diego Castro usou as redes sociais, neste domingo, 10, para negar que esteja sendo alvo de um processo disciplinar interno do PL baiano.

Diego foi citado em uma publicação do portal Metrópoles como um dos alvos, ao lado de Vitor Azevedo e Raimundinho da JR, parlamentares alinhados ao governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Diego ainda sugeriu que matérias do tipo estariam sendo plantadas por alguém para prejudicar sua imagem.

"Não fui citado em nenhum processo disciplinar. Eu estou escutando essa história já há duas semanas pela imprensa, e não haveria porque haver processo de expulsão. Estão levando essas informações para os sites que estão publicando e quem está levando tem o claro objetivo de me desgastar”, iniciou.

“Maldosamente uma montagem com minha foto está sendo colocada na matéria ao lado de dois deputados do governo. Agora vão dizer o quê? Que sou da base de Jerônimo? O que falta mais inventar? A pergunta é: a quem interessa forçar a minha saída do PL? Fica a pergunta!", escreveu nos stories.