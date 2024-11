Itapuã é o bairro mais populoso de Salvador, diz IBGE

Censo foi divulgado nesta quinta - Foto: Denisse Salazar /AG A TARDE

De acordo com o Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Itapuã é o bairro mais populoso de Salvador. O levantamento mostra que no ano da pesquisa, o bairro que inspirou canções como "Tarde em Itapoã" de Toquinho, não é preferencia apenas dos artistas e 'boêmios', mas também de 60.968 pessoas que escolheram a localidade para residir.

O ranking dos mais populosos da capital baiana segue com a Pituba e Pernambués, com 57.894 e 52.564, respectivamente.

O estudo ainda mostra uma concentração massiva. O Censo mostra que 39 dos 170 bairros de Salvador (22,9% do total) concentram metade (50,2%) da população da capital (1.213.972 pessoas)

No outro extremo, aparecem os bairros de Aeroporto, onde não há residentes, Porto Seco Pirajá (48 pessoas), Centro Administrativo da Bahia - CAB (173) e Retiro (754) eram os menores bairros soteropolitanos em termos de população.

Já Ilha dos Frades/Ilha de Santo Antônio e Horto Florestal tinham a maior média de moradores por domicílios (3,0 pessoas por residência, em cada um), enquanto Dois de Julho tinha a menor (média de 2,0 moradores por domicílio).

Em 2022, o Centro Histórico tinha a maior proporção de domicílios vagos (38,0%); Ilha dos Frades/Ilha de Santo Antônio liderava nos domicílios de uso ocasional (39,5%); e Cassange tinha a maior proporção de domicílios improvisados (3,2%).

Em número total de domicílios e de domicílios particulares permanentes ocupados, os dez bairros líderes do ranking de população se mantinham, embora houvesse trocas de ordem entre eles, indicando maior ou menor adensamento domiciliar (número de moradores por residência).

A Pituba passava a liderar, com 30.270 domicílios, sendo 25.447 deles particulares permanentes ocupados; Itapuã ficava em 2º lugar, com 30.046 domicílios, sendo 23.817 ocupados, e Pernambués mantinha a 3ª posição, com 27.278 domicílios, sendo 21.561 particulares permanentes ocupados.

As listas dos dez bairros com menos domicílios e menos domicílios ocupados também se pareciam muito entre si e com a daqueles com menores populações. Além de Aeroporto, onde não havia residências, Porto Seco Pirajá (com apenas 21 domicílios, sendo 17 ocupados), CAB (com 106 domicílios, sendo 68 ocupados) e Retiro (484 domicílios, sendo 324 ocupados) ficavam nas últimas posições em total de residências.

Em Salvador, em 2022, havia, em média, 2,5 moradores por domicílio. Um pouco mais da metade dos 170 bairros (88 deles) tinham médias de moradores por domicílio maiores do que a da capital como um todo; 1 em cada 5 (37 dos 170) tinha a mesma média do município (considerando os arredondamentos) e 1 em cada 4 bairros (25,9% ou 44 dos 170) tinha menos moradores, em média, por domicílio.