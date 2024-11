IBGE: bairro de Tancredo Neves está entre as 10 maiores favelas do Brasil

O estudo foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 8 - Foto: Raphael Muller

O bairro de Tancredo Neves (antigo Beiru), em Salvador, aparece em décimo no ranking divulgado pelo Censo Demográfico 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que aponta as vinte maiores favelas do Brasil em número de moradores. O estudo foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 8.

Leia Mais:

>> Morar em Pernambués está mais caro que na Graça ou Pituba, diz estudo

>> Inflação oficial sobe para 0,56% em outubro, diz IBGE

De acordo com os dados, Tancredo Neves possuia uma população 38.871 em 2022, e aparece logo a frente de outro bairro popular de Salvador, Pernambués, que, com uma população de 35.110 está na décima primeira posição. [veja ranking]

| Foto: Divulgação

Rocinha é a favela mais populosa do país

Entre as 12.348 Favelas e Comunidades Urbanas do país, a Rocinha, no Rio de Janeiro (RJ), era a mais populosa, com 72.021 moradores, seguida por Sol Nascente, em Brasília (DF), com 70.908 habitantes; Paraisópolis, em São Paulo (SP), com 58.527 pessoas e Cidade de Deus/Alfredo Nascimento, em Manaus (AM), com 55.821 moradores.

Entre as vinte Favelas e Comunidades Urbanas mais populosas do país, oito estavam na Região Norte, e seis delas, no município de Manaus (AM). Outras sete estavam no Sudeste, quatro no Nordeste e somente uma (Sol Nascente) no Centro-Oeste. A Região Sul não tinha nenhuma favela entre as 20 mais populosas do país.

As Unidades da Federação com as maiores proporções de sua população residindo em Favelas e Comunidades Urbanas eram Amazonas (34,7%), Amapá (24,4%) e Pará (18,8%).