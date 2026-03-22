Corpo de PM baiano desaparecido é encontrado em rio de Roraima

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Israel estava desaparecido desde a quinta-feira, 19 - Foto: Reprodução Redes Sociais

O corpo do soldado da Polícia Militar da Bahia, Israel Serafim Santos, foi localizado na manhã deste sábado, 21, no rio Uraricaá, dentro da Estação Ecológica de Maracacá, em Roraima.

O militar desapareceu na quinta-feira,19, quando participava de uma operação contra garimpo ilegal na região.

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A localização ocorreu, por volta das 10h, a cerca de 300 metros do ponto onde Israel havia desaparecido durante a travessia do rio, na área da Terra Indígena Yanomami.

Segundo informações da operação, equipes realizavam uma incursão para desmontar estruturas utilizadas por garimpeiros em uma área de difícil acesso, onde não é possível pousar aeronaves.

Corpo foi encontrado em rio de Roraima | Foto: Reprodução Redes Sociais

Após a destruição do acampamento clandestino, os agentes iniciaram o retorno pela água.

Durante a travessia do rio, o soldado seguia à frente do grupo, liderando a passagem de outros agentes e de um servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), quando acabou submergindo e não foi mais visto.

As buscas mobilizaram uma força-tarefa formada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, Forças Armadas do Brasil e equipes federais que atuavam na operação.

Os trabalhos enfrentaram dificuldades por causa das fortes correntezas e das condições geográficas da região.

Morrense

Natural do município de Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, o policial integrava a Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe/Chapada) e estava destacado para atuar na Força Nacional de Segurança Pública.

No momento em que foi localizado, o militar ainda vestia a farda e portava o armamento e os equipamentos utilizados na operação.

Em nota oficial, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do soldado e destacou a dedicação do policial ao serviço público.

A operação na região faz parte das ações de combate ao garimpo ilegal em áreas protegidas da Amazônia, considerada uma das frentes mais complexas e perigosas da atuação das forças de segurança no país.