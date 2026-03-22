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FEMINICÍDIO

Homem mata esposa a facadas e ao ser preso pede para morrer

O casal mantinha um relacionamento há cerca de 20 anos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/03/2026 - 12:39 h

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Crime teria acontecido após desentendimento entre casal
Crime teria acontecido após desentendimento entre casal -

Uma mulher identificada como Joanice Alves dos Reis, de 44 anos, foi morta a facadas, na sexta-feira, 20, no município de Redenção, no sul do estado do Pará. O marido dela, Raimundo Borges dos Santos, também de 44, foi preso em flagrante.

De acordo com informações da Polícia Militar do Pará, equipes realizavam rondas no setor Santos Dumont quando foram abordadas por uma moradora que relatou um possível homicídio ocorrido momentos antes em uma residência da região.

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Ao chegaremao endereço indicado, os policiais encontraram a mulher já sem vida. Ela foi encontrada com ferimentos no peito.

Logo após o ataque, o homem fugiu, mas foi localizado a poucos metros do imóvel e preso em flagrante. A faca utilizada no crime foi apreendida.

Motivação e arrependimento

Informações iniciais apontam que o homicídio teria sido motivado por uma discussão entre o casal, que mantinha um relacionamento de mais de duas décadas. Da união nasceram dois filhos, além de uma enteada que também fazia parte da família.

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Ainda conforme relatos policiais, após ser localizado, o homem demonstrou arrependimento e chegou a pedir para ser morto pelos agentes.

O caso é investigado como feminicídio pela Polícia Civil do Pará.

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Tags:

feminicídio Polícia Civil suspeito preso

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