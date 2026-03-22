POLÍCIA
Mulher é presa investigada por stalking e tentativa de estupro na Bahia
Suspeita de 44 anos teria perseguido e tentado forçar contato físico com um jovem de 21 anos no interior do estado
Por Luiz Almeida
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Uma mulher de 44 anos foi presa na tarde de sexta-feira, 20, no povoado de Maracujá, zona rural de Araci, no interior da Bahia. Ela é investigada por uma série de crimes contra um jovem de 21 anos, incluindo stalking (perseguição), importunação sexual, tentativa de estupro e injúria.
A prisão foi efetuada por equipes do Serviço de Investigação da Delegacia Territorial de Araci, unidade vinculada à 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), em cumprimento a um mandado judicial.
Perseguição e investidas forçadas
De acordo com as investigações da Polícia Civil, a suspeita vinha realizando investidas reiteradas contra a vítima.
O inquérito aponta que o jovem era alvo de tentativas de contato insistentes e perseguição sistemática por meio de redes sociais.
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Mesmo após sucessivas recusas da vítima, a mulher teria passado para abordagens físicas sem consentimento.
Conforme apurado pelos agentes, ela chegou a tentar beijar o jovem à força e mantinha uma postura de assédio constante, o que motivou o registro da ocorrência e o pedido de prisão preventiva pela autoridade policial.
Após a captura no povoado de Maracujá, a investigada foi encaminhada para a realização de exames legais e permanece custodiada, à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento para o completo esclarecimento de todos os fatos narrados pela vítima e consolidação das provas.
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