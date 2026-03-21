Menino de 11 anos é executado a tiros em cidade baiana

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Levi havia completado 11 anos em fevereiro - Foto: Reprodução Blog do Marcelo

Uma criança de 11 anos, identificada como Levi da Conceição de Novaes, foi morto a tiros, na noite de sexta-feira, 20, na localidade de Pôr do Sol, em Ibicaraí, no sul da Bahia.

Segundo testemunhas, o menino passava pela rua, quando foi surpreendido pelos disparos. Ele ainda foi levado por moradores ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

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Levi havia completado 11 anos no dia 5 de fevereiro e era filho de um mototaxista conhecido na cidade.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itabuna. A Polícia Civil investiga o caso e tenta esclarecer a motivação do crime, além de identificar o autor do disparo.