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INFÂNCIA INTERROMPIDA

Menino de 11 anos é executado a tiros em cidade baiana

Menino caminhava na rua quando foi surpreendido

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/03/2026 - 14:39 h

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Levi havia completado 11 anos em fevereiro
Levi havia completado 11 anos em fevereiro -

Uma criança de 11 anos, identificada como Levi da Conceição de Novaes, foi morto a tiros, na noite de sexta-feira, 20, na localidade de Pôr do Sol, em Ibicaraí, no sul da Bahia.

Segundo testemunhas, o menino passava pela rua, quando foi surpreendido pelos disparos. Ele ainda foi levado por moradores ao hospital municipal, mas não resistiu aos ferimentos.

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Levi havia completado 11 anos no dia 5 de fevereiro e era filho de um mototaxista conhecido na cidade.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Itabuna. A Polícia Civil investiga o caso e tenta esclarecer a motivação do crime, além de identificar o autor do disparo.

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Tags:

HOMICÍDIO ibicaraí Polícia Civil Bahia

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