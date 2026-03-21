Foragido é preso após matar a tiros duas pessoas em município baiano

Caso do suspeito - Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

Um homem de 33 anos, investigado por dois homicídios e uma tentativa de homicídio, foi preso na sexta-feira, 20, durante uma operação da Polícia Civil da Bahia em Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado. Contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão.

Segundo a polícia, o suspeito já era monitorado pelos crimes cometidos em Juazeiro, no norte da Bahia, e foi localizado ao chegar à cidade.

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Após a prisão, equipes seguiram até a casa dele, na zona rural de Serra do Ramalho, onde apreenderam uma espingarda calibre .12, munições, um celular e uma motocicleta com sinais de adulteração.

Motocicleta com sinais de adulteração | Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

Crimes investigados

As investigações apontam que o homem é suspeito de matar Francisco Giuclécio Silva Lima, atingido por disparos de arma de fogo em janeiro de 2017, na zona rural de Juazeiro. Na mesma ocasião, outra pessoa foi baleada, mas sobreviveu.

Cerca de um mês depois, em fevereiro de 2017, ele também teria cometido um segundo homicídio, que teve como vítima Geraldo Sena Dias de Lima, novamente no município.

Além dos mandados de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele está preso na delegacia de Bom Jesus da Lapa e permanece à disposição da Justiça.