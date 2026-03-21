Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DUPLO HOMICÍDIO

Foragido é preso após matar a tiros duas pessoas em município baiano

Crimes ocorreram em Juazeiro, no norte da Bahia

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/03/2026 - 11:20 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Caso do suspeito
Caso do suspeito -

Um homem de 33 anos, investigado por dois homicídios e uma tentativa de homicídio, foi preso na sexta-feira, 20, durante uma operação da Polícia Civil da Bahia em Bom Jesus da Lapa, no oeste do estado. Contra ele, foram cumpridos três mandados de prisão.

Segundo a polícia, o suspeito já era monitorado pelos crimes cometidos em Juazeiro, no norte da Bahia, e foi localizado ao chegar à cidade.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Assessor especial da Prefeitura de Jaguaripe é morto em latrocínio
Tragédia: cantor de forró é encontrado morto com golpes de facão
Idoso de 78 anos é morto a pauladas em propriedade rural na Bahia
Enfermeira é presa após marido ser morto a facadas durante discussão em Salvador

Após a prisão, equipes seguiram até a casa dele, na zona rural de Serra do Ramalho, onde apreenderam uma espingarda calibre .12, munições, um celular e uma motocicleta com sinais de adulteração.

Motocicleta com sinais de adulteração
Motocicleta com sinais de adulteração | Foto: Pedro Moraes / Ascom-PCBA

Crimes investigados

As investigações apontam que o homem é suspeito de matar Francisco Giuclécio Silva Lima, atingido por disparos de arma de fogo em janeiro de 2017, na zona rural de Juazeiro. Na mesma ocasião, outra pessoa foi baleada, mas sobreviveu.

Cerca de um mês depois, em fevereiro de 2017, ele também teria cometido um segundo homicídio, que teve como vítima Geraldo Sena Dias de Lima, novamente no município.

Além dos mandados de prisão, o suspeito foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele está preso na delegacia de Bom Jesus da Lapa e permanece à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia juazeiro Polícia Civil

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Caso do suspeito
Play

Justiça por Thamires: multidão, protesto e cortejo marcam sepultamento em Salvador

Caso do suspeito
Play

Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados

Caso do suspeito
Play

Caso Thamiris: o que se sabe sobre o desaparecimento após 7 dias

Caso do suspeito
Play

Operação apreende mais de R$ 150 mil em espécie na Bahia

x