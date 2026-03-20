Assessor especial da Prefeitura de Jaguaripe é morto em latrocínio

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ábio Nonato, foi morto a tiros durante assalto na própria residência - Foto: Reprodução

A criminalidade na zona rural de Jaguaripe fez uma vítima de perfil público na madrugada desta sexta-feira, dia 20. Jucival dos Reis Santos, de 45 anos, assessor especial do prefeito Fábio Nonato, foi morto a tiros durante um assalto na própria residência, localizada no povoado de Palma Macaco.

O crime, que chocou a comunidade local, é investigado pela Polícia Civil como latrocínio (roubo seguido de morte).

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De acordo com informações policiais, a invasão ocorreu entre 1h e 2h. Um criminoso armado surpreendeu a família dentro do imóvel e, após anunciar o assalto, efetuou um disparo contra Jucival.

No momento da ação, a esposa e a filha da vítima estavam presentes. Após o disparo, o autor do crime fugiu levando pertences da família e, até o fechamento desta edição, permanecia foragido.

Socorro

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram deslocadas para a localidade, mas Jucival não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado ainda no local.

Em nota oficial, a Prefeitura de Jaguaripe lamentou profundamente a perda do servidor, destacando sua trajetória de dedicação e amizade.

"Recebemos a notícia com o coração profundamente entristecido", afirmou a gestão, que prestou solidariedade à esposa, à filha e ao filho de Jucival que está a caminho.

O clima na cidade é de consternação e as autoridades reforçam as buscas para identificar o responsável pelo crime.