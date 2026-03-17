POLÍCIA
Tragédia: cantor de forró é encontrado morto com golpes de facão
Artista estava desaparecido desde a segunda-feira, 16, gerando preocupação entre familiares e amigos
Por Luan Julião
Siga o A TARDE no Google
Um trágico caso chocou o município de Neópolis, em Sergipe, nesta terça-feira, 17. O cantor de forró Willame Vaqueiro, de 39 anos, foi encontrado morto no Povoado Betume, apresentando marcas de golpe de facão.
Willame estava desaparecido desde a última segunda-feira, 16, segundo relatos de familiares e amigos.
Prefeitura de Neópolis lamenta a morte
A prefeitura local divulgou uma nota oficial nas redes sociais expressando solidariedade à família e aos admiradores do cantor.
Leia Também:
“Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”, afirmou.
Investigação em andamento
A Polícia Civil foi acionada e iniciou investigações para apurar as circunstâncias da morte de Willame Vaqueiro. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou motivação do crime.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes