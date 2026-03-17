Tragédia: cantor de forró é encontrado morto com golpes de facão

Siga o A TARDE no Google

Cantor de forró Willame Vaqueiro - Foto: Reprodução/Instagram

Um trágico caso chocou o município de Neópolis, em Sergipe, nesta terça-feira, 17. O cantor de forró Willame Vaqueiro, de 39 anos, foi encontrado morto no Povoado Betume, apresentando marcas de golpe de facão.

Willame estava desaparecido desde a última segunda-feira, 16, segundo relatos de familiares e amigos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Prefeitura de Neópolis lamenta a morte

A prefeitura local divulgou uma nota oficial nas redes sociais expressando solidariedade à família e aos admiradores do cantor.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou motivação do crime | Foto: Reprodução/Instagram

“Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e admiradores, desejando força e conforto para superar essa perda irreparável”, afirmou.

Investigação em andamento

A Polícia Civil foi acionada e iniciou investigações para apurar as circunstâncias da morte de Willame Vaqueiro. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos ou motivação do crime.