SEGURANÇA PÚBLICA
Reconhecimento Facial da SSP alcança 500 foragidos da Justiça em 2026
Marca foi atingida após a captura mais recente, registrada na noite de segunda-feira, 16
Por Leilane Teixeira
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Quinhentos foragidos da Justiça foram localizados na Bahia em 2026 com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).
A marca foi atingida após a captura mais recente, registrada na noite de segunda-feira, 16, no município de Jacobina, no norte do estado.
O último preso é um homem com mandado de prisão preventiva por homicídio. Ele foi localizado por equipes do 29º Batalhão da Polícia Militar da Bahia e encaminhado à Polícia Civil da Bahia.
Segundo a SSP-BA, apenas nos dois primeiros meses do ano, o sistema ajudou a identificar suspeitos de crimes como:
- homicídio;
- tráfico de drogas;
- estupro;
- roubo;
- furto;
- porte ilegal de arma de fogo;
- além de pessoas procuradas por dívida de pensão alimentícia.
Tecnologia
Implantada em 2019, a tecnologia já está presente em mais de 80 municípios baianos e também é utilizada em grandes eventos, com apoio de plataformas elevadas de observação.
De acordo com a secretaria, o recurso tem ampliado a capacidade de identificação de foragidos, inclusive de outros estados.
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