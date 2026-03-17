Reconhecimento Facial da SSP alcança 500 foragidos da Justiça em 2026

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Câmeras de reconhecimento facial da SSP - Foto: Vitor Barreto | SSP-BA

Quinhentos foragidos da Justiça foram localizados na Bahia em 2026 com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

A marca foi atingida após a captura mais recente, registrada na noite de segunda-feira, 16, no município de Jacobina, no norte do estado.

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O último preso é um homem com mandado de prisão preventiva por homicídio. Ele foi localizado por equipes do 29º Batalhão da Polícia Militar da Bahia e encaminhado à Polícia Civil da Bahia.

Segundo a SSP-BA, apenas nos dois primeiros meses do ano, o sistema ajudou a identificar suspeitos de crimes como:

homicídio;

tráfico de drogas;

estupro;

roubo;

furto;

porte ilegal de arma de fogo;

além de pessoas procuradas por dívida de pensão alimentícia.

Tecnologia

Implantada em 2019, a tecnologia já está presente em mais de 80 municípios baianos e também é utilizada em grandes eventos, com apoio de plataformas elevadas de observação.

De acordo com a secretaria, o recurso tem ampliado a capacidade de identificação de foragidos, inclusive de outros estados.