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SEGURANÇA PÚBLICA

Reconhecimento Facial da SSP alcança 500 foragidos da Justiça em 2026

Marca foi atingida após a captura mais recente, registrada na noite de segunda-feira, 16

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

17/03/2026 - 17:32 h

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Câmeras de reconhecimento facial da SSP
Câmeras de reconhecimento facial da SSP -

Quinhentos foragidos da Justiça foram localizados na Bahia em 2026 com o auxílio do sistema de reconhecimento facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

A marca foi atingida após a captura mais recente, registrada na noite de segunda-feira, 16, no município de Jacobina, no norte do estado.

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O último preso é um homem com mandado de prisão preventiva por homicídio. Ele foi localizado por equipes do 29º Batalhão da Polícia Militar da Bahia e encaminhado à Polícia Civil da Bahia.

Segundo a SSP-BA, apenas nos dois primeiros meses do ano, o sistema ajudou a identificar suspeitos de crimes como:

  • homicídio;
  • tráfico de drogas;
  • estupro;
  • roubo;
  • furto;
  • porte ilegal de arma de fogo;
  • além de pessoas procuradas por dívida de pensão alimentícia.

Tecnologia

Implantada em 2019, a tecnologia já está presente em mais de 80 municípios baianos e também é utilizada em grandes eventos, com apoio de plataformas elevadas de observação.

De acordo com a secretaria, o recurso tem ampliado a capacidade de identificação de foragidos, inclusive de outros estados.

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Tags:

foragidos reconhecimento facial segurança pública SSP-BA

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