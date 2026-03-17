POLÍCIA
Dupla é condenada a nove anos de prisão por roubo de cabos na Bahia
Prisão foi realizada pela Polícia Militar após acionamento da central de monitoramento da Neoenergia Coelba
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Dois homens foram condenados a nove anos de prisão acusados de roubarem cabos de energia em uma subestação da Neoenergia Coelba no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).
A sentença, proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) na última semana, determinou que a pena deve ser cumprida em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, além de fixar a indenização pelos prejuízos causados.
Entenda o crime
O crime foi cometido em setembro de 2025 tinha como alvo cabos de cobre utilizados na subestação de energia da Neoenergia Coelba.
A ação não foi concluída por conta da ação do centro de monitoramento da empresa de energia, que identificou o crime e acionou a Polícia Militar (PM).
Agentes foram enviados ao local de forma imediata e realizaram a prisão em flagrante da dupla.
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Entenda a sentença
Na sentença, foi reconhecido que crimes desta natureza, praticados contra o sistema de distribuição de energia, geram prejuízos que ultrapassam o patrimônio, atingindo a segurança coletiva e a continuidade de serviços essenciais à população.
A decisão, desenvolvida ao longo de seis meses, demonstra uma sensibilização da justiça por conta do impacto direto que crimes cometidos contra o fornecimento de energia provocam na sociedade.
Impacto do furto de cabos para a população
Em 2025, aproximadamente um milhão de baianos foram prejudicados por conta do furto de cabos de energia, com 654 ocorrências relacionadas ao crime.
O número representa um aumento de 24% quando comparado com o ano de 2024.
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