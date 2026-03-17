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POLÍCIA

Dupla é condenada a nove anos de prisão por roubo de cabos na Bahia

Prisão foi realizada pela Polícia Militar após acionamento da central de monitoramento da Neoenergia Coelba

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

17/03/2026 - 15:04 h

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Dois homens são condenados a prisão por tentarem roubar fios de subestação da Neoenergia Coelba
Dois homens são condenados a prisão por tentarem roubar fios de subestação da Neoenergia Coelba -

Dois homens foram condenados a nove anos de prisão acusados de roubarem cabos de energia em uma subestação da Neoenergia Coelba no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

A sentença, proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) na última semana, determinou que a pena deve ser cumprida em regime fechado, sem o direito de recorrer em liberdade, além de fixar a indenização pelos prejuízos causados.

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Entenda o crime

O crime foi cometido em setembro de 2025 tinha como alvo cabos de cobre utilizados na subestação de energia da Neoenergia Coelba.

A ação não foi concluída por conta da ação do centro de monitoramento da empresa de energia, que identificou o crime e acionou a Polícia Militar (PM).

Agentes foram enviados ao local de forma imediata e realizaram a prisão em flagrante da dupla.

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Entenda a sentença

Na sentença, foi reconhecido que crimes desta natureza, praticados contra o sistema de distribuição de energia, geram prejuízos que ultrapassam o patrimônio, atingindo a segurança coletiva e a continuidade de serviços essenciais à população.

A decisão, desenvolvida ao longo de seis meses, demonstra uma sensibilização da justiça por conta do impacto direto que crimes cometidos contra o fornecimento de energia provocam na sociedade.

Impacto do furto de cabos para a população

Em 2025, aproximadamente um milhão de baianos foram prejudicados por conta do furto de cabos de energia, com 654 ocorrências relacionadas ao crime.

O número representa um aumento de 24% quando comparado com o ano de 2024.

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condenados prisão rOUBO DE CABOS

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