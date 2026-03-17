POLÍCIA
Operação apreende mais de R$ 150 mil em espécie na Bahia
Ação cumpre mandados de busca e apreensão e mira liderança do tráfico de drogas da região
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A Polícia Civil da Bahia (PC) deflagrou, nesta terça-feira, 17, a Operação Pecten, que apreendeu mais de R$ 150 mil em espécie em um imóvel em Vitória da Conquista, que era um dos alvos da ação. Somado a isso, 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, com um homem sendo preso.
A operação tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas da região e na prática de crimes violentos em Vitória da Conquista.
Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em imóveis localizados em diferentes endereços.
Durante as diligências, foram apreendidos:
- R$ 150.660,00, que estavam dentro de sacolas plásticas e caixas de sapato;
- celulares;
- documentos ligados à atividades criminosas.
Alvos da operação
Entre os principais alvos da operação estão lideranças da organização criminosa e indivíduos responsáveis por:
- lavagem de dinheiro;
- distribuição de entorpecentes;
- comercialização ilegal de armas de fogo.
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Prisão
Na residência de um dos investigados, foi encontrado um revólver, o proprietário da arma, um homem de 35 anos, foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
Além disso, um mandado de prisão preventiva foi expedido contra uma das lideranças do grupo criminoso, porém, o investigado não foi encontrado e encontra-se foragido.
Continuação de investigação
A ação é a continuação de uma investigação iniciada em 2025, conduzida pela 8ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), vinculada ao Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (DENARC).
No local, foi identificada a atuação de integrantes do grupo criminoso responsáveis pela coordenação de diversas atividades ilícitas.
As diligências contam com o apoio da Diretoria Regional de Polícia do Interior (DIRPIN/Sudoeste), da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN/Vitória da Conquista), do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRACO), além das Delegacias Territoriais de Barra do Choça e Anagé.
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