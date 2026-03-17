Irmãos são presos acusados de agressões e injúrias raciais em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Dupla que agrediu e insultou passageiros são presos - Foto: Divulgação / ASCOM PC-BA

Dois irmãos, um de 28 e outro de 31 anos, tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos na manhã desta terça-feira, 17, durante uma ação da Polícia Civil (PC) por meio da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) em Salvador.

Os dois são investigados pelos crimes de lesão corporal de natureza grave, exercício arbitrário das próprias razões e injúria racial, que aconteceram no bairro do Cabula VI, em Salvador.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Entenda o crime

De acordo com as investigações, o crime aconteceu na madrugada do dia 18 de fevereiro, quando duas vítimas retornavam do Carnaval utilizando o serviço de mototáxi.

Ao chegarem no destino, houve um desentendimento por conta do valor a ser pago pela viagem após o celular utilizado para a transação descarregar momentaneamente.

Vítimas foram agredidas

Ainda conforme as apurações, os investigados reagiram de forma violenta, passando a agredir fisicamente as vítimas.

As agressões provocaram lesões graves em uma delas, fato que exigiu internação hospitalar e procedimento cirúrgico.

Durante o episódio, ainda foram proferidas ofensas de cunho discriminatório, o que motivou a inclusão do crime de injúria racial nas investigações.

As apurações ainda indicam ainda, que, após as agressões, um dos suspeitos retirou valores em dinheiro de uma das vítimas.