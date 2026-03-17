POLÍCIA
Irmãos são presos acusados de agressões e injúrias raciais em Salvador
Crime ocorreu após desentendimento relacionado a corrida de mototáxi no Carnaval
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Dois irmãos, um de 28 e outro de 31 anos, tiveram mandados de prisão preventiva cumpridos na manhã desta terça-feira, 17, durante uma ação da Polícia Civil (PC) por meio da 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) em Salvador.
Os dois são investigados pelos crimes de lesão corporal de natureza grave, exercício arbitrário das próprias razões e injúria racial, que aconteceram no bairro do Cabula VI, em Salvador.
Entenda o crime
De acordo com as investigações, o crime aconteceu na madrugada do dia 18 de fevereiro, quando duas vítimas retornavam do Carnaval utilizando o serviço de mototáxi.
Ao chegarem no destino, houve um desentendimento por conta do valor a ser pago pela viagem após o celular utilizado para a transação descarregar momentaneamente.
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Vítimas foram agredidas
Ainda conforme as apurações, os investigados reagiram de forma violenta, passando a agredir fisicamente as vítimas.
As agressões provocaram lesões graves em uma delas, fato que exigiu internação hospitalar e procedimento cirúrgico.
Durante o episódio, ainda foram proferidas ofensas de cunho discriminatório, o que motivou a inclusão do crime de injúria racial nas investigações.
As apurações ainda indicam ainda, que, após as agressões, um dos suspeitos retirou valores em dinheiro de uma das vítimas.
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