Golpe milionário: desvio de quase R$ 4 milhões é investigado em Salvador

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- Foto: Divulgação Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta terça-feira, 17, dois mandados de busca e apreensão durante uma investigação que apura o desvio de mais de R$ 3,9 milhões de uma empresa, em Salvador.

As ações ocorreram em um estabelecimento comercial no bairro Jardim das Margaridas e em uma residência no Uruguai. Durante as diligências, foram apreendidos uma caminhonete, três celulares e dois notebooks.

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Esquema fraudulento

As investigações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e apontam para um esquema de desvio sistemático de recursos.

Segundo a polícia, o grupo utilizava contas bancárias de terceiros e uma empresa fictícia para ocultar e movimentar os valores desviados.

Movimentações suspeitas

Durante a apuração, foram identificadas transações financeiras incompatíveis com a renda dos investigados, além da aquisição de bens de alto valor.

Diante dos indícios, a Justiça autorizou medidas cautelares, como bloqueio de contas e sequestro de bens.

Material será periciado

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador. Todo o material apreendido será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por análise pericial.

A polícia busca aprofundar as investigações e identificar todos os envolvidos no esquema.