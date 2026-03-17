EMPRESA FICTÍCIA
Golpe milionário: desvio de quase R$ 4 milhões é investigado em Salvador
Caminhonete, três celulares e dois notebooks foram apreendidos durante diligências
Por Leilane Teixeira
Siga o A TARDE no Google
A Polícia Civil da Bahia cumpriu, nesta terça-feira, 17, dois mandados de busca e apreensão durante uma investigação que apura o desvio de mais de R$ 3,9 milhões de uma empresa, em Salvador.
As ações ocorreram em um estabelecimento comercial no bairro Jardim das Margaridas e em uma residência no Uruguai. Durante as diligências, foram apreendidos uma caminhonete, três celulares e dois notebooks.
Esquema fraudulento
As investigações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), e apontam para um esquema de desvio sistemático de recursos.
Segundo a polícia, o grupo utilizava contas bancárias de terceiros e uma empresa fictícia para ocultar e movimentar os valores desviados.
Leia Também:
Movimentações suspeitas
Durante a apuração, foram identificadas transações financeiras incompatíveis com a renda dos investigados, além da aquisição de bens de alto valor.
Diante dos indícios, a Justiça autorizou medidas cautelares, como bloqueio de contas e sequestro de bens.
Material será periciado
Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador. Todo o material apreendido será encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passará por análise pericial.
A polícia busca aprofundar as investigações e identificar todos os envolvidos no esquema.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes