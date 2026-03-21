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TRAGÉDIA

Influenciador de 18 anos é morto a tiros na frente de casa

Zekinha do Humor estava montado em um cavalo no momento do crime

Ane Catarine

Por Ane Catarine

21/03/2026 - 13:10 h

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Influenciador digital de 18 anos morto a tiros
Influenciador digital de 18 anos morto a tiros -

Um influenciador digital de 18 anos foi morto a tiros na tarde de quinta-feira, 19, no bairro de Nova Descoberta, na Zona Norte do Recife. Conhecido nas redes sociais como Zekinha do Humor, Cauã Henrique era popular pelo conteúdo humorístico que produzia.

Segundo testemunhas, o jovem chegava em casa montado a cavalo quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta e atingido pelos disparos.

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Ele chegou a ser socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa como homicídio.

Quem era o influenciador?

Zekinha do Humor tinha mais de 143 mil seguidores no Instagram, onde publicava vídeos de humor, imitações e comentários sobre temas do cotidiano, incluindo críticas políticas.

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Tags:

HOMICÍDIO influenciador digital violência

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