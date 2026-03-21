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EXECUÇÃO

Cigano é morto a tiros no interior da Bahia

Antes de ser morto, homem estava reunido com amigos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

21/03/2026 - 13:50 h

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Homem estava na companhia de amigos e filhos
Homem estava na companhia de amigos e filhos -

Um homem identificado como Josemar da Costa Almeida, de 37 anos, foi morto a tiros, na noite de sexta-feira, 20, no município de Queimadas, região nordeste da Bahia. O crime ocorreu no bairro Nova Queimadas.

De acordo com relatos de testemunhas, Josemar, que era popularmente como Josa, estava reunido com amigos em uma praça da região, acompanhado de dois filhos.

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Em determinado momento, ele decidiu retornar para casa e chegou a chamar as crianças para irem junto. Os filhos, no entanto, optaram por permanecer no local por mais tempo.

Minutos depois, já nas proximidades de sua residência, Josemar foi surpreendido por homens armados que efetuaram vários disparos, a maioria na cabeça. Ele morreu ainda no local.

Segundo informações preliminares, pelo menos quatro suspeitos teriam participado da ação criminosa. O grupo estava em um carro de cor prata. A motivação do homicídio ainda é desconhecida.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e realizaram o isolamento da área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Senhor do Bonfim.

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A investigação segue sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Queimadas, que trabalha para identificar e prender os criminosos. As informações são do Calila Notícias.

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Tags:

Cigano HOMICÍDIO Polícia Civil BA

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