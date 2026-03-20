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OPERAÇÃO DESARME

Megaoperação nacional gera prejuízo de R$ 562,5 milhões a facções

Ao todo, foram apreendidas 16 toneladas de drogas, mais de 17 mil munições e ao menos 595 armas de fogo

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

20/03/2026 - 22:21 h

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Agentes das Forças de Segurança envolvidos na Operação Desarme
Agentes das Forças de Segurança envolvidos na Operação Desarme -

A Operação Desarme, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, provocou um prejuízo estimado em R$ 562,5 milhões às organizações criminosas do país em somente seis dias. Entre os dias 14 e 19 de março, a operação cumpriu 574 mandados de busca e apreensão em todo o país.

Ao todo, foram apreendidas 16 toneladas de drogas, mais de 17 mil munições e ao menos 595 armas de fogo, além de prender 2.123 pessoas.

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A iniciativa marca a primeira edição de uma estratégia de alcance nacional voltada ao combate estruturado do comércio ilegal de armamentos, considerado um dos principais pilares de sustentação do crime organizado.

O principal objetivo das diligências foi gerar impacto direto nas engrenagens logísticas das facções, interrompendo rotas e enfraquecendo o poder de fogo dos grupos. Outro eixo estratégico da operação foi o fortalecimento da responsabilização penal, com produção de provas mais robustas, além da asfixia financeira das organizações envolvidas.

Equipes envolvidas

Coordenada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi), ligada à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a operação mobilizou uma ampla rede de forças: polícias civis e militares, além da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Receita Federal, com atuação em pontos sensíveis como fronteiras, rodovias, portos e aeroportos.

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