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CASO THAMIRIS

"Tem que pagar": pai do suspeito de matar Thamiris rompe silêncio sobre crime

Rodrigo Farias era vizinho da vítima e está custodiado desde quinta-feira, 19

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

20/03/2026 - 13:50 h | Atualizada em 20/03/2026 - 16:55

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Rodrigo Farias está custodiado desde quinta-feira
Rodrigo Farias está custodiado desde quinta-feira -

O pai de Rodrigo Farias, principal suspeito pela morte de Thamiris Pereira, de 14 anos, em Salvador, desabafou sobre a situação. Seu Senna explicou que o filho já tem histórico de problemas com a polícia, envolvendo violência doméstica e é usuário de drogas.

A Polícia Civil confirmou que Rodrigo tem diversas passagens por violência contra a mulher. Além disso, investigações apontam que Rodrigo teria cometido o crime após ordem do primo Davi de Jesus Ferreira, preso desde fevereiro no presídio de Mata Escura por violência doméstica.

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Segundo Senna, o filho não tem celular, pois vende os aparelhos que compra para alimentar o vício em drogas.

"Só se ele pega o aparelho dos outros para entrar em contato com o Davi, porque ele compra um aparelho hoje e amanhã já vende [...] Meu filho foi preso com esse negócio de confusão com mulher, mas um negócio desse? Eu não chamo de filho não", disse em entrevista ao programa Balanço Geral, da Record TV.

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Ameaças à família

Senna tem sido ameaçado por populares desde que o filho foi preso, na tarde desta quinta-feira, 19. Moradores do bairro de Jardim das Margaridas atearam fogo em frente à casa do suspeito e gritaram por "justiça", mas policiais militares conseguiram controlar as aglomerações e impediram que o incêndio se alastre ainda mais. Horas antes, a residência havia sido depredada.

"Parece que eu já morri, porque tem horas que você prefere a morte do que passar por uma dessas. Um homem de respeito, de cabeça em pé, e agora é o pai do monstro. O mesmo pessoal que eu dava comida no prato tava falando 'vamos matar o pai do monstro'", relatou.

Ele garante que tanto ele, quanto a família, não tem relação com o crime e, caso seja comprovada a participação de Rodrigo no crime, ele terá que responder.

"Se ele fez o negócio dele, ele tem que pagar e eu não quero nem saber, porque eu dei tudo a ele do bom, e se ele fez essas coisas erradas, eu não tenho nada a ver [...] Você acha que um pai de um cara desse está como sabendo que ele matou uma criança?", desabafou.

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Tags:

Caso Thamiris drogas Polícia Thamiris Pereira

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