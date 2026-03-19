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REVIRAVOLTA

Caso Thamiris: vizinho é preso suspeito de matar estudante

Homem ajudava nas buscas pela adolescente

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

19/03/2026 - 17:38 h

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Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos
Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos -

Um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 19, em Itinga. Ele foi identicado como Rodrigo Farias, vizinho das vítimas.

O corpo da adolescente foi localizado nesta quinta na Travessa do Rapouso, em Cassange. Ela foi vista pela última vez no dia 12 de março, após sair da escola no bairro Jardim das Margaridas.

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Ainda no dia do desaparecimento, a mochila da vítima foi encontrada em uma rua da região.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, desde o registro do caso, investigado pela 27ª Delegacia Territorial (DT) de Itinga, foram realizadas diligências com a realização de oitivas, coleta de informações e análise de imagens de videomonitoramento.

"Com base no trabalho investigativo, as equipes conseguiram identificar um suspeito de participação no crime".

Ele será submetido aos exames de praxe e ficará à disposição da Justiça. Diligências seguem para a localização dos outros envolvidos e a completa elucidação do caso.

Corpo localizado

De acordo com as informações iniciais, o corpo foi localizado na Estrada do Raposo, nas proximidades do Parque São Cristóvão. No momento em que foi encontrada, a jovem ainda vestia a farda da escola e portava seus objetos pessoais, além de duas facas, que também foram encontradas próximas ao corpo.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a remoção do corpo, que já apresentava avançado estado de decomposição. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Salvador para a realização de perícia, que deve determinar a causa da morte.

Confusão na casa da vítima

Após as informações sobre o corpo da vítima ter sido encontrado circularem, diversos moradores do bairro de Jardim das Margaridas se reuniram em frente à casa de Thamiris, na tentativa de capturar o suspeito e protestar.

O vizinho de Thamiris, que ainda não teve a identidade revelada, inicialmente foi detido por guardas municipais, perto da casa da vítima, após os prepostos desconfiarem dele como suspeito de cometer o crime, devido a maneira que ele reagiu à abordagem.

A Polícia Militar foi acionada, a 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local e levou o vizinho para a delegacia mais próxima.

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Thamiris

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