Thamiris: polícia busca novos suspeitos e provas sobre o caso

- Foto: - Foto: Luan Julião | Ag. A TARDE

O bairro Itinga, em Lauro de Freitas, região onde a adolescente Thamiris Pereira, de 14 anos, morava, continua sendo alvo de investigações. Na manhã desta sexta, 20, a Polícia Civil realiza uma nova operação no local.

O corpo da jovem foi encontrado na tarde de quinta-feira, 19, em uma área de mata em Fazenda Cassange, em Salvador.

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De acordo com informações obtidas pelo portal A TARDE, agentes cumprem quatro novos mandados de busca e apreensão a fim de esclarecer o crime. Em nota enviada à rerportagem, a PC informou que “diligências são realizadas para elucidação total do caso”.

Ainda segundo fontes do portal, até o momento da publicação da matéria, quatro casas haviam sido invadidas e periciadas para identificar os vestígios biológicos e entender se Thamiris esteve em alguma das residências.

Há pelo menos 18 viaturas da PC e Departamento de Polícia Técnica (DPT) no local. Durante a operação, dois celulares foram apreendidos e outros materiais foram retirados das casas, como lençóis e toalhas.

De acordo com a Polícia Civil, as diligências ocorreram em três endereços e em um trecho da Rua Antônio das Neves. No local, foram realizadas buscas por novos indícios que possam contribuir para o esclarecimento do crime.

| Foto: Reprodução

Transporte público normalizado

Por conta do tumulto na região, linhas de ônibus tiveram seus itinerários alterados na quinta-feira, 19. Ao invés de seguirem até a base de Jardim das Margaridas, no fim de linha do bairro, os coletivos passaram a fazer base na Estação Aeroporto, já em Lauro de Freitas.

A circulação, no entanto, foi normalizada às 5h30 desta sexta-feira, 20, com a retomada dos trajetos habituais.

Corpo encontrado

O corpo de Thamiris Pereira, de 14 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 19, na região de Fazenda Cassange, em Salvador. A adolescente estava desaparecida há sete dias, desde que sumiu ao retornar da escola no bairro Jardim das Margaridas, no último dia 12 de março.

Vizinho é o principal suspeito

Um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 19, em Itinga. Ele foi identicado como Rodrigo Farias, vizinho das vítimas.

De acordo com as investigações,seu primo Davi de Jesus Ferreira, de 32 anos, preso desde o dia 20 de fevereiro por violência doméstica, foi o mandante.

Ele determinou ao Rodrigo que orquestrasse o crime. Vizinho da família da vítima, Rodrigo teria sido responsável por atrair a adolescente após a saída da escola.