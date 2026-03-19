PROTESTO
Thamiris: população tenta incendiar casa de suspeito e ônibus são remanejados
Horas antes do incêndio, a casa do homem foi invadida e depredada por populares indignados com o caso
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Moradores do bairro de Jardim das Margaridas atearam fogo em frente à casa do suspeito preso nesta quinta-feira, 19, acusado de envolvimento na morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos.
Policiais militares foram acionados para controlar as aglomerações em frente à residência, além de impedir que o incêndio se alastre ainda mais. Enquanto isso, os populares gritam por “justiça” no local.
Pela tarde, horas antes do incêndio ser iniciado, a casa do homem – que é vizinho da vítima – havia sido invadida e depredada por populares indignados com o caso.
Impacto no transporte público
Por conta do tumulto na região, linhas de ônibus tiveram que ter seus itinerários alterados. Ao invés de irem até a base de Jardim das Margaridas, no fim de linha do bairro, os ônibus terão que fazer base na Estação Aeroporto, já em Lauro de Freitas.
Relembre o caso
O corpo de Thamiris Pereira, de 14 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 19, na região de Fazenda Cassange, em Salvador. A adolescente estava desaparecida há sete dias, desde que sumiu ao retornar da escola no bairro Jardim das Margaridas, no último dia 12 de março.
Durante a semana, o caso ganhou repercussão na mídia e entre a população, que buscava respostas para o desaparecimento da jovem.
Na tarde desta quinta-feira, no entanto, a menina foi encontrada morta na região de Fazenda Cassange, em Salvador. A jovem ainda vestia o uniforme escolar no momento em que foi encontrada. Próximo ao corpo, também foram localizados objetos pessoais e duas facas.
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Segundo informações da Polícia Civil, a jovem pode ter sido vítima da ação de criminosos da região. Os suspeitos teriam matado a vítima por suspeitarem que ela teria denunciado um dos homens à polícia por um caso de violência doméstica.
As investigações seguem em andamento na 27ª Delegacia Territorial de Itinga, que já ouviu testemunhas, incluindo pessoas próximas à adolescente, e segue analisando imagens e coletando novas informações para esclarecer completamente o caso.
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