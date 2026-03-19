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ENTORPECENTES

Garis encontram 20kg de maconha escondidos em sacos de lixo

Também foram encontrados óleos usados para potencializar ou “gourmetizar” a droga

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

19/03/2026 - 18:52 h | Atualizada em 19/03/2026 - 19:09

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A droga estava fracionada e escondida em sacos de lixo
A droga estava fracionada e escondida em sacos de lixo -

Cerca de 20 quilos de maconha foram encontrados nesta quinta-feira, 19, por garis do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) no município de Ceilândia, no Distrito Federal. A droga estava escondida em um terreno baldio no Setor Industrial da cidade.

A descoberta ocorreu quando um caminhão do SLU passou pelo local e os funcionários recolheram sacos descartados. A presença das drogas foi identificada após os garis sentirem um forte cheiro de maconha nos sacos, o que os fez acionar a polícia.

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Todo o material foi levado à delegacia, onde foi confirmado que se tratava do entorpecente. Além da droga, foram encontrados óleos usados para potencializar ou “gourmetizar” a maconha.

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O delegado Fernando Fernandes, da 19ª Delegacia de Polícia, afirmou que a droga pode ter sido abandonada por traficantes que fugiram ao perceber a presença da polícia durante uma operação realizada na região pela manhã. Segundo ele, a quantidade apreendida poderia render cerca de 300 mil cigarros, considerando uma média de um grama por unidade.

A Polícia Civil analisa imagens de segurança e colhe depoimentos para identificar os responsáveis pelo material abandonado.

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drogas maconha Polícia

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