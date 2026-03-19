Pai é preso suspeito de estuprar sete filhos no interior da Bahia

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- Foto: Divulgação | Ascom-PCBA

Um homem de 58 anos foi preso nesta quarta-feira, 18, suspeito de estuprar os próprios filhos na cidade de Alagoinhas, no interior da Bahia. Segundo as investigações da Polícia Civil, ao menos sete crianças foram violentadas pelo pai.

De acordo com informações da corporação, um dos filhos, já maior de idade, começou a ser abusado quando tinha 10 anos. As investigações ainda mostram que um dos irmãos, ainda adolescente, foi violentado pela última vez no mês de fevereiro.

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A prática delituosa foi comunicada ao Ministério Público (MP), que requisitou a investigação da Polícia Civil no mês de março.

Prisão

Diante dos fatos, equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Alagoinhas) solicitaram à Justiça o mandado de prisão preventiva contra o pai das crianças, além de medidas protetivas.

O investigado foi localizado em um imóvel e encaminhado à DEAM para os procedimentos legais, sendo posteriormente conduzido à Delegacia Territorial do município, onde permanece custodiado, à disposição da Justiça.

Os filhos do acusado serão acompanhados pelo atendimento psicossocial do município, conforme previsto na Constituição. Nos depoimentos prestados pelas vítimas, a polícia identificou que os filhos não denunciaram o pai por medo de ameaças feitas pelo genitor.