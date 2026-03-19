Dentista é presa por entregar drogas escondidas em gaze em presidio

Siga o A TARDE no Google

Dentista é presa por entregar drogas escondidas em gaze em presídio na Bahia - Foto: Divulgação | Polícia Penal da Bahia

Uma dentista foi presa em flagrante nesta quarta-feira, 18, ao entregar drogas escondidas em um pacote de gaze enquanto fazia uma consulta dentro do Conjunto Penal de Brumado, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil (PC) a suspeita já estava sendo monitorada pela equipe do conjunto penal.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dentista foi atender detento

A dentista foi chamada ao presídio para atender um dos detentos e, após a consulta, entregou um pacote de gaze para ele e pediu para que o levasse para outro detento.

Em meio às gases, a polícia encontrou 19 gramas de uma substância análoga à maconha e 11 gramas de uma substância análoga à cocaína.

Conforme apontam as investigações, o detento que recebeu o pacote com gases, não sabia que havia drogas escondidas, funcionando como um laranja.

A polícia explicou que a dentista não passava por revista com o equipamento de BodyScan, pois estava em remissão oncológica, processo de redução ou desaparecimento dos sinais e sintomas do câncer.

Ela utilizava esta recomendação médica para entrar com entorpecentes dentro do presídio.

Além da prisão, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no armário da dentista e um celular foi apreendido.