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POLÍCIA

Dentista é presa por entregar drogas escondidas em gaze em presidio

Entrega era feita por um laranja, durante os atendimentos da dentista na Bahia

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/03/2026 - 13:50 h

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Dentista é presa por entregar drogas escondidas em gaze em presídio na Bahia
Dentista é presa por entregar drogas escondidas em gaze em presídio na Bahia -

Uma dentista foi presa em flagrante nesta quarta-feira, 18, ao entregar drogas escondidas em um pacote de gaze enquanto fazia uma consulta dentro do Conjunto Penal de Brumado, no sudoeste da Bahia.

De acordo com a Polícia Civil (PC) a suspeita já estava sendo monitorada pela equipe do conjunto penal.

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Dentista foi atender detento

A dentista foi chamada ao presídio para atender um dos detentos e, após a consulta, entregou um pacote de gaze para ele e pediu para que o levasse para outro detento.

Em meio às gases, a polícia encontrou 19 gramas de uma substância análoga à maconha e 11 gramas de uma substância análoga à cocaína.

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Conforme apontam as investigações, o detento que recebeu o pacote com gases, não sabia que havia drogas escondidas, funcionando como um laranja.

A polícia explicou que a dentista não passava por revista com o equipamento de BodyScan, pois estava em remissão oncológica, processo de redução ou desaparecimento dos sinais e sintomas do câncer.

Ela utilizava esta recomendação médica para entrar com entorpecentes dentro do presídio.

Além da prisão, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no armário da dentista e um celular foi apreendido.

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Tags:

droga presídio

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