POLÍCIA
Dentista é presa por entregar drogas escondidas em gaze em presidio
Entrega era feita por um laranja, durante os atendimentos da dentista na Bahia
Siga o A TARDE no Google
Uma dentista foi presa em flagrante nesta quarta-feira, 18, ao entregar drogas escondidas em um pacote de gaze enquanto fazia uma consulta dentro do Conjunto Penal de Brumado, no sudoeste da Bahia.
De acordo com a Polícia Civil (PC) a suspeita já estava sendo monitorada pela equipe do conjunto penal.
Dentista foi atender detento
A dentista foi chamada ao presídio para atender um dos detentos e, após a consulta, entregou um pacote de gaze para ele e pediu para que o levasse para outro detento.
Em meio às gases, a polícia encontrou 19 gramas de uma substância análoga à maconha e 11 gramas de uma substância análoga à cocaína.
Leia Também:
Conforme apontam as investigações, o detento que recebeu o pacote com gases, não sabia que havia drogas escondidas, funcionando como um laranja.
A polícia explicou que a dentista não passava por revista com o equipamento de BodyScan, pois estava em remissão oncológica, processo de redução ou desaparecimento dos sinais e sintomas do câncer.
Ela utilizava esta recomendação médica para entrar com entorpecentes dentro do presídio.
Além da prisão, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no armário da dentista e um celular foi apreendido.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes