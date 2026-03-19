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POLÍCIA

Suspeito de roubar ao menos 40 canetas emagrecedoras é preso na Bahia

Irmão do investigado também foi detido durante a ação policial

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/03/2026 - 11:32 h

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Suspeito de roubar cerca de 40 canetas emagrecedoras é preso
Suspeito de roubar cerca de 40 canetas emagrecedoras é preso -

O principal suspeito de ter roubado ao menos 40 canetas emagrecedoras de uma farmácia em Seabra,foi preso por equipes da Polícia Civil (PC) nesta quarta-feira, 18, enquanto se exercitava em uma academia no distrito do Capão, em Palmeiras, na Bahia.

A prisão aconteceu durante a Operação Skinny Shot, deflagrada nesta quarta-feira, 18, por equipes da 13ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Seabra), por meio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Diamantina) da Polícia Civil da Bahia.

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Relembre o roubo das canetas emagrecedoras

O crime aconteceu no dia 17 de fevereiro, em um estabelecimento em Seabra, e foi registrado por câmeras de segurança.

A partir dessa ocorrência, equipes do Serviço de Investigação (SI) iniciaram as apurações para identificar o autor do crime.

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Histórico criminal

Durante as investigações, os agentes constataram que o suspeito possui um histórico no crime, além de ter contado com o apoio de um veículo de fuga.

Após a análise das imagens e consultas a bancos de dados, o automóvel foi identificado e vinculado ao irmão do suspeito.

Prisão dos suspeitos

Com base nos elementos reunidos, a Justiça decretou a prisão temporária do irmão do suspeito, que foi localizado em sua própria residência.

No local, os investigadores apreenderam um revólver calibre 38 e munições. Ele foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Os dois irmãos foram conduzidos à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para análise no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A ação contou com o apoio de equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da Polícia Militar.

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