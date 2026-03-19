Irmão de homicida da Lavagem do Bonfim é preso com arma do crime

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- Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

Um dos suspeito de envolvimento no homicídio de Joilson Santana de Souza, na Lavagem do Bonfim 2026, foi preso nesta quarta-feira, 18, no bairro Liberdade, em Salvador.

O homem tem 33 anos e guardava a arma de fogo utilizada no crime. Ele é irmão do autor dos disparos, que foi localizado e preso dias após o crime.

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O suspeito foi localizado por policiais civis da 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade), na Ladeira da Soledade. Ele foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio.

As investigações foram conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Relembre o crime

Joilson Santana de Souza foi morto durante os festejos da Lavagem do Bonfim,na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em 15 de janeiro. Outras sete pessoas ficaram feridas.

Testemunhas relataram que os disparos foram efetuados após uma confusão envolvendo o suspeito, seu irmão e populares.

A vítima foi atingida por ao menos seis disparos de arma de fogo. O homem, que estava sem camisa, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.



Prisão do autor dos disparos

O autor dos disparos, de 26 anos, foi preso no dia 23 de janeiro, no bairro de Monte Serrat, durante a Operação Cortejo, deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a Polícia Civil, as diligências permitiram a identificação do investigado e a consolidação de provas que embasaram a expedição do mandado de prisão pela Vara do Júri.