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PRISÃO

Irmão de homicida da Lavagem do Bonfim é preso com arma do crime

Autor dos disparos foi detido anteriormente, dias após o caso

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/03/2026 - 8:56 h | Atualizada em 19/03/2026 - 9:13

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Imagem ilustrativa da imagem Irmão de homicida da Lavagem do Bonfim é preso com arma do crime
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Um dos suspeito de envolvimento no homicídio de Joilson Santana de Souza, na Lavagem do Bonfim 2026, foi preso nesta quarta-feira, 18, no bairro Liberdade, em Salvador.

O homem tem 33 anos e guardava a arma de fogo utilizada no crime. Ele é irmão do autor dos disparos, que foi localizado e preso dias após o crime.

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O suspeito foi localizado por policiais civis da 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade), na Ladeira da Soledade. Ele foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio.

As investigações foram conduzidas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).

Relembre o crime

Joilson Santana de Souza foi morto durante os festejos da Lavagem do Bonfim,na Avenida Jequitaia, no bairro da Calçada, em 15 de janeiro. Outras sete pessoas ficaram feridas.

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Testemunhas relataram que os disparos foram efetuados após uma confusão envolvendo o suspeito, seu irmão e populares.

A vítima foi atingida por ao menos seis disparos de arma de fogo. O homem, que estava sem camisa, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do crime.

Prisão do autor dos disparos

O autor dos disparos, de 26 anos, foi preso no dia 23 de janeiro, no bairro de Monte Serrat, durante a Operação Cortejo, deflagrada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a Polícia Civil, as diligências permitiram a identificação do investigado e a consolidação de provas que embasaram a expedição do mandado de prisão pela Vara do Júri.

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Tags:

crime lavagem do bonfim Polícia Salvador

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