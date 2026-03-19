Execuções e tráfico: grupo criminoso é alvo da Polícia Civil na Bahia

- Foto: Divulgação Ascom PCBA

Seis homens foram presos, suspeitos de integrar um grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas, homicídios e outros crimes violentos, durante uma ação policial deflagrada nas primeiras horas desta quinta-feira, 19, em Feira de Santana, na Bahia.



De acordo com a Polícia Civil, as investigações apontam que o grupo opera de forma estruturada na região, com envolvimento tanto no comércio ilegal de entorpecentes quanto em práticas criminosas associadas à violência. As diligências ocorrem de forma simultânea nos bairros Pedra Ferrada, Parque Ipê, Campo Limpo, Queimadinha e Alto do Rosário.

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Durante as ações, foram apreendidas porções de drogas, uma motocicleta, uma pistola 9 mm com seletor de rajada, munições, balança, dispositivos eletrônicos, documentos com anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes e dinheiro em espécie. Todo o material ainda está sendo contabilizado e será encaminhado para análise no curso das investigações.

A ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), por meio da 9ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (9ª DTE), com apoio de equipes da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (1ª Coorpin/Feira de Santana).



Cerca de 120 policiais civis participam da ação, que mobiliza ainda equipes da Diretoria de Polícia do Interior Leste (Dirpin/Leste), do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) e do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Leste).