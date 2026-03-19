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ABUSO SEXUAL

Astro de reality show é acusado de abusar criança de 9 anos

O homem ficou conhecido protagonizar um reality show famoso

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/03/2026 - 8:59 h

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O abusar faz parte do elenco do programa
O abusar faz parte do elenco do programa -

Joseph Duggar foi preso após ser acusado de abusar sexualmente de uma criança de 9 anos de idade. Astro do reality show 19 Kids and Counting, o rapaz foi detido no Condado de Washington, Arkansas, nos Estados Unidos, e aguarda extradição para o Condado de Bay.

Joseph Duggar na cadeia
Joseph Duggar na cadeia | Foto: Divulgação | Condado de Bay

Segundo informações divulgadas pela polícia local, ele também está sendo acusado de cometer atentado ao pudor contra uma menor de 12 anos, configurando o crime de conduta lasciva e indecente praticada contra menores de idade.

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Abuso sexual

Ainda de acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Bay, na Flórida, o crime de abuso sexual contra a criança aconteceu em 2020 e foi denunciado agora pela jovem, que atulamante tem 14 anos.

Na época, a garota estava de férias com sua família em Panama City Beach, na Flórida, quando foi convidada para sentar ao lado do abusador em um sofá, onde aconteceu o crime.

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“Conforme as férias prosseguiam, ele também pediu que ela se sentasse ao lado dele em um sofá e os cobriu com um cobertor”, disse o gabinete, em entrevista à revista People.

“Durante esse tempo, Duggar manipulou a roupa íntima da vítima e roçou em seus genitais. Duggar também continuou a esfregar as mãos em suas coxas”, completou o relato, expressando o que foi dito pela vítima.

Pena nos EUA

A pena com relação ao crime de abuso sexual nos Estados Unidos pode variar de acordo com o estado, a gravidade do ato, a idade da vítima e o uso de força. As sentenças podem variar entre anos em regime fechado ou prisão perpétua.

O acusado também é registrado obrigatoriamente como agressor sexual, obtendo restrições severas de residência e indicação no passaporte sobre o crime.

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Tags:

abuso sexual estados unidos Reality Show

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