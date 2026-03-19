Caso Thamiris: o que se sabe sobre o desaparecimento após 7 dias

Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos - Foto: Reprodução

Uma manifestação realizada na manhã desta quinta-feira, 19, provoca lentidão e bloqueios em trechos da Avenida Paralela, em Salvador. O ato reúne motoboys, vizinhos, amigos e familiares da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, desaparecida há uma semana. O grupo cobra celeridade nas investigações e tenta chamar atenção das autoridades para o caso, que segue sem respostas.

A mobilização teve início no bairro Jardim das Margaridas, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana, e seguiu em direção ao Centro Administrativo da Bahia (CAB). Durante o trajeto, os manifestantes ocuparam parte da via, uma das mais movimentadas da capital, causando impacto direto no trânsito. A ação é pacífica e acompanhada por equipes da Polícia Militar da Bahia e da Transalvador.

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Ao chegar ao CAB, o grupo seguiu até a sede da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, onde familiares da adolescente foram recebidos por representantes das forças de segurança.

Caso completa sete dias sem respostas

O protesto ocorre em meio à angústia provocada pelo desaparecimento de Thamiris, vista pela última vez na quinta-feira, 12, após sair da escola no bairro de Itinga. Desde então, não há informações concretas sobre o paradeiro da jovem.

De acordo com relatos da família, a adolescente retornava para casa acompanhada de uma amiga, a quem deixou na porta da residência. Depois disso, seguiu sozinha e desapareceu.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto. Em um dos vídeos, Thamiris aparece de uniforme escolar, com mochila nas costas, e chega a parar em frente a uma casa, como se interagisse com alguém, antes de continuar caminhando. No entanto, câmeras próximas à residência da família não mostram a chegada da adolescente, o que intensificou as suspeitas.

Mochila encontrada e investigação

Poucas horas após o desaparecimento, a mochila da estudante foi localizada na região da CIA, em um ponto distante de onde ela mora. O material escolar estava intacto, mas o celular não foi encontrado e permanece desligado.

O objeto foi encontrado por um trabalhador, que conseguiu identificar a dona e devolver à família com ajuda de contatos e redes sociais.

O caso é investigado pela Polícia Civil da Bahia, por meio da 27ª Delegacia Territorial de Itinga. Pessoas próximas à adolescente, incluindo a amiga que a acompanhava no momento em que foi vista pela última vez, já foram ouvidas.

Protestos e mobilização crescente

A manifestação desta quinta não é um ato isolado. Ao longo da semana, familiares e moradores têm promovido mobilizações para cobrar respostas. Na noite do dia 17, um protesto nas proximidades da Estação Aeroporto impactou a ligação entre Salvador e Lauro de Freitas.

Já na manhã de quarta-feira, 18, outro ato reuniu moradores nas ruas de Itinga, com cartazes, caminhada e participação de motociclistas em um buzinaço.

"Só a gente sabe o que estamos passando. A gente nem dorme direito, nem come direito. A mãe nem pôde vir, porque não está aguentando mais. Está fraca. É muito doloroso para ela que é mãe", disse Paulo Roberto, padrinho da adolescente.

À noite, os manifestantes voltaram a se reunir, com reforço no policiamento na região. Uma comitiva da Prefeitura de Lauro de Freitas também visitou a família ao longo do dia.

Nota da SSP

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública da Bahia informou que acompanha o caso e reforçou o empenho das forças de segurança nas buscas.

Secretaria da Segurança Pública da Bahia | Foto: Vitor Barreto / SSP

“A Secretaria da Segurança Pública se solidariza com familiares e amigos de Thamiris Pereira e informa que a Polícia Civil tem atuado de maneira diuturna para esclarecer o caso e localizar e jovem. A SSP destaca ainda que informações que auxiliem nas buscas podem ser repassadas, com total sigilo, através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).”

As autoridades reforçam que qualquer informação que possa contribuir com as investigações pode ser repassada de forma anônima pelo Disque Denúncia.