Desaparecimento de Thamiris: familiares protestam e bloqueiam avenida

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução Redes Sociais

Um protesto realizado porum grupo de motoboys, amigos e familiares da adolescente desaparecida Thamiris Pereira, causou bloqueios e congestionamento na noite desta terça-feira, 17, em Salvador.

A manifestação começou nas imediações do bairro Jardim das Margaridas, na Avenida Paralela, e impactou o trânsito até a Estrada do Coco, que liga a capital a Lauro de Freitas.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os manifestantes interditaram trechos da via com a queima de pneus e objetos, provocando lentidão e retenções no tráfego em uma das principais ligações da cidade. A mobilização foi convocada nas redes sociais por motoboys, que pedem agilidade nas investigações sobre o desaparecimento da adolescente.

“Queremos resposta”, diziam as mensagens compartilhadas no ato, que reuniu dezenas de participantes.

Caso segue sem resposta há cinco dias

A manifestação ocorre em meio à comoção pelo desaparecimento de Thamiris Pereira, de 14 anos, vista pela última vez na quinta-feira, 12, após sair da escola onde estudava, em Itinga, no município de Lauro de Freitas.

Segundo a família, a adolescente retornava para casa acompanhada de uma colega e deixou a amiga na porta da residência. Depois disso, seguiu sozinha e não foi mais vista.

Imagens de câmeras de segurança mostram a jovem caminhando com uniforme escolar e mochila nas costas. Em um dos registros, ela aparece parada em frente a uma casa, como se falasse com alguém, e depois segue caminho. No entanto, câmeras próximas à casa da família não registraram sua chegada, o que levantou suspeitas.

Mochila encontrada e pistas analisadas

Horas após o desaparecimento, a mochila da adolescente foi encontrada na região da CIA, em um ponto distante de onde ela mora. O material escolar estava intacto, mas o celular não foi localizado.

A bolsa foi encontrada por um trabalhador e devolvida à família após identificação por meio de contatos e redes sociais.

Investigação e mobilização

O caso é investigado pela Polícia Civil, por meio da 27ª Delegacia Territorial de Itinga. A amiga que estava com a adolescente antes do desaparecimento já foi ouvida.

A Secretaria da Segurança Pública informou, em nota, que as equipes atuam de forma contínua para localizar a jovem e esclarecer o caso. A pasta também reforçou que informações podem ser repassadas, com sigilo, pelo telefone 181.

O rosto da adolescente foi incluído no sistema de reconhecimento facial de pessoas desaparecidas.

Enquanto isso, familiares e moradores seguem mobilizados em buscas e manifestações, cobrando respostas das autoridades. Até o momento, Thamiris continua desaparecida.