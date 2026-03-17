Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL

Exumação de professora vítima de feminicídio é autorizada pela Justiça

Corpo será exumado na manhã desta quarta-feira, 18

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

17/03/2026 - 19:58 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O corpo de Nérica foi encontrado na noite do dia 22 de abril de 2025
O corpo de Nérica foi encontrado na noite do dia 22 de abril de 2025 -

A Justiça autorizou a exumação do corpo da professora Nérica França da Conceição, de 52 anos, encontrada morta na noite do dia 22 de abril do ano passado, em Salinas da Margarida, no recôncavo baiano. Na ocasião, o marido dela foi acusado pelo crime.

O procedimento está marcado para acontecer na manhã desta quarta-feira, 18, por volta das às 9h. A decisão foi assinada no dia 20 de fevereiro pela juíza Camila Soares Santana, após solicitação da 24ª Delegacia Territorial de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. A unidade policial é responsável pelas investigações.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A exumação foi autorizada para esclarecer inconsistências nos laudos periciais anteriores e apurar contradições ainda não explicadas.

Segundo informações da Polícia Civil, a nova análise pode trazer elementos técnicos fundamentais para o avanço do caso, inclusive, com a possibilidade de responsabilização de suspeitos.

O marido de Nérica, que não teve o nome divulgado, chegou a ser investigado, mas foi liberado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) por falta de provas. Ele foi encontrado ferido no mesmo local onde o corpo da professora foi localizado.

O procedimento será acompanhado por equipes especializadas, e o inquérito segue sob sigilo para não prejudicar as investigações.

Relembre o caso

Nérica foi encontrada morta dentro da própria residência, na região central de Salinas da Margarida, na noite de 22 de abril.

No local, policiais militares também encontraram um homem ferido, identificado por familiares como companheiro da vítima, com quem ela mantinha um relacionamento há 28 anos.

Segundo relatos de familiares, o crime teria ocorrido na noite dom do dia 21, quando a professora foi agredida com socos, golpes de faca e teria sido sufocada. Ainda conforme os parentes, após o crime, o homem trancou a casa impediu o acesso de vizinhos e parentes.

Leia Também:

Tragédia: cantor de forró é encontrado morto com golpes de facão
Golpe milionário: desvio de quase R$ 4 milhões é investigado em Salvador
Irmãos são presos acusados de agressões e injúrias raciais em Salvador

O corpo só foi encontrado após a porta ser arrombada no dia seguinte. O caso é investigado como feminicídio. A professora deixou um filho de 22 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Exumação do Corpo feminicídio feminicídio Bahia Polícia Civil Salinas da Margarida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O corpo de Nérica foi encontrado na noite do dia 22 de abril de 2025
Play

Operação apreende mais de R$ 150 mil em espécie na Bahia

O corpo de Nérica foi encontrado na noite do dia 22 de abril de 2025
Play

Vídeo flagra suspeitos rindo após estupro coletivo: ‘A mãe de alguém teve que chorar’

O corpo de Nérica foi encontrado na noite do dia 22 de abril de 2025
Play

“Bala na Polícia”: jovens são detidos por pichar muros com siglas de facção na Bahia

O corpo de Nérica foi encontrado na noite do dia 22 de abril de 2025
Play

Mães são presas com drogas escondidas na farofa em visita a presídio em Salvador

x