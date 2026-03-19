Caso Thamiris: Corpo de adolescente é localizado após 7 dias de buscas

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de Thamiris Pereira, de 14 anos, foi encontrado na tarde desta quinta-feira, 19, na região de Fazenda Cassange, em Salvador. A adolescente estava desaparecida há sete dias, desde que sumiu ao retornar da escola no bairro Jardim das Margaridas, no último dia 12 de março.

De acordo com as informações iniciais, o corpo foi localizado na Estrada do Raposo, nas proximidades do Parque São Cristóvão. No momento em que foi encontrada, a jovem ainda vestia a farda da escola e portava seus objetos pessoais, além de duas facas, que também foram encontradas próximas ao corpo.

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Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionadas para realizar a remoção do corpo, que já apresentava avançado estado de decomposição. Os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Salvador para a realização de perícia, que deve determinar a causa da morte.

Confusão na casa da vítima

Após as informações sobre o corpo da vítima ter sido encontrado circularem, diversos moradores do bairro de Jardim das Margaridas se reuniram em frente à casa de Thamiris, na tentativa de capturar o suspeito e protestar.

O vizinho de Thamiris, que ainda não teve a identidade revelada, inicialmente foi detido por guardas municipais, perto da casa da vítima, após os prepostos desconfiarem dele como suspeito de cometer o crime, devido a maneira que ele reagiu à abordagem.

A Polícia Militar foi acionada, a 81ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) esteve no local e levou o vizinho para a delegacia mais próxima.

Procurada, a Polícia Civil não retornou até o fechamento desta reportagem.

Vizinho é preso

Um dos suspeitos de envolvimento no desaparecimento e morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 19, em Itinga. Ele foi identicado como Rodrigo Farias, vizinho das vítimas.

Desde o registro do caso, investigado pela 27ª Delegacia Territorial (DT) de Itinga, a Polícia Civil efetuou diligências, com a realização de oitivas, coleta de informações e análise de imagens de videomonitoramento. Ainda no dia do desaparecimento, a mochila da vítima foi encontrada em uma rua da região.