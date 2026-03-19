Caso Thamiris: adolescente teria sido executada por 'tribunal do crime'

Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos - Foto: Reprodução / Instagram

O desaparecimento da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, terminou de forma trágica e com indícios de um crime marcado por julgamento e execução. Segundo a Polícia Civil, a jovem pode ter sido vítima de um chamado “tribunal do crime”, prática associada a grupos ligados ao tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, Thamiris teria sido morta por pessoas ligadas a um homem preso no dia 20 de fevereiro por violência doméstica. Ele acredita que a adolescente teria sido responsável por acionar a Polícia Militar, o que teria motivado o crime.

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Um dos suspeitos presos nesta quinta-feira, 19, por envolvimento no caso, é primo desse homem detido anteriormente, o que, segundo a polícia, reforça a linha de investigação de que o crime teria sido motivado por vingança.



Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Moisés Damasceno, relatou que o crime pode ter sido motivado por vingança. “A principal linha de investigação da polícia aponta que Thamiris foi morta por um indivíduo ou por pessoas ligadas a um rapaz preso no dia 20 de fevereiro. Ele foi detido por violência doméstica e acredita que a adolescente teria acionado a Polícia Militar para denunciá-lo”, afirmou.

Ainda segundo o delegado, a jovem teria sido atraída até um ponto específico após sair da escola. “Por esse motivo, Tamires teria sido chamada para uma conversa pelo grupo, que, segundo as investigações, possui ligação com o tráfico de drogas na localidade. A orientação era que, ao sair da escola, ela passasse pelo local para conversar. Imagens e relatos indicam que a jovem chegou a desviar o caminho de casa e seguiu até o ponto indicado”, explicou.

No local, os suspeitos teriam submetido a adolescente a uma espécie de interrogatório. “O grupo teria verificado o celular da vítima e realizado uma espécie de interrogatório. Após analisarem o conteúdo, os suspeitos interpretaram que ela teria envolvimento na denúncia que levou à prisão do homem e decidiram matá-la”, disse Damasceno.

A polícia trata o caso como execução deliberada. “A polícia trata o caso como uma espécie de ‘tribunal do crime’, em que os suspeitos julgaram e executaram a vítima com base na suspeita de que ela teria acionado a polícia”, completou.

O homem apontado como pivô do caso foi preso anteriormente por violência doméstica. Conforme as investigações, ele teria feito ameaças de morte contra a própria companheira e também contra outro homem. Após ser detido, passou a acreditar que Thamiris teria sido responsável por denunciá-lo.

Desaparecimento e buscas

O caso ganhou grande repercussão após o desaparecimento da adolescente, vista pela última vez no dia 12 de março, ao sair da escola no bairro de Itinga.

Segundo a família, Thamiris voltava para casa acompanhada de uma amiga, a quem deixou na porta da residência. Depois disso, seguiu sozinha e não foi mais vista.

Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto. Em um dos vídeos, a jovem aparece de uniforme escolar e mochila nas costas, chegando a parar em frente a uma casa antes de continuar caminhando. No entanto, ela não aparece nas câmeras próximas à própria residência, o que levantou suspeitas.

Poucas horas após o desaparecimento, a mochila da estudante foi encontrada na região da CIA, distante de onde ela morava. O material escolar estava intacto, mas o celular não foi localizado e permanece desligado.

Corpo encontrado

O corpo da adolescente foi localizado na tarde desta quinta-feira, 19, na região de Fazenda Cassange, em Salvador, após sete dias de buscas.

A jovem ainda vestia o uniforme escolar no momento em que foi encontrada. Próximo ao corpo, também foram localizados objetos pessoais e duas facas.

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizaram a remoção e encaminharam os restos mortais ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames para determinar a causa da morte.

Suspeito preso

Um dos suspeitos de participação no crime foi preso pela Polícia Civil no mesmo dia em que o corpo foi encontrado. Ele é vizinho da vítima e foi localizado em Itinga.

As investigações seguem em andamento na 27ª Delegacia Territorial de Itinga, que já ouviu testemunhas, incluindo pessoas próximas à adolescente, e segue analisando imagens e coletando novas informações para esclarecer completamente o caso.