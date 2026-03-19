Vizinhos relatam que suspeito pela morte de Thamiris seria usuário de drogas

Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos - Foto: Reprodução

Relatos de moradores do bairro Jardim das Margaridas colocam o comportamento do principal suspeito preso no centro das investigações sobre o desaparecimento e morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, em Salvador. Segundo vizinhos da vítima, o homem detido nesta quinta-feira, 19, seria usuário de drogas, o que já gerava preocupação entre residentes da região antes mesmo do crime ganhar repercussão.

O homem preso é vizinho da família de Thamiris e foi localizado no bairro de Jardim das Margaridas, após avanço das diligências conduzidas pela 27ª Delegacia Territorial. De acordo com a Polícia Civil, ele permanece à disposição da Justiça, enquanto outras linhas de investigação seguem em curso para identificar possíveis envolvidos no crime.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ajudou nas buscas e dava apoio à família

Apesar da desconfiança que surgiu posteriormente, vizinhos também relatam que o suspeito manteve proximidade com a família durante o período em que Thamiris esteve desaparecida. Ele teria prestado auxílio e participado das buscas pela adolescente, o que inicialmente afastava suspeitas por parte de moradores.

Com a repercussão do caso e o avanço das investigações, a revolta tomou conta da comunidade. Segundo relatos, a casa do suspeito foi completamente destruída por populares, em meio à comoção e indignação diante do crime que chocou o bairro.

Corpo encontrado em área de mata

A repercussão do caso se intensificou após a localização de um corpo com características semelhantes às de Thamiris, na Travessa do Rapouso, no bairro de Cassange. A jovem estava desaparecida desde o dia 12 de março, quando foi vista pela última vez ao sair da escola, no Jardim das Margaridas.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, onde passa por perícia para confirmação da identidade e determinação da causa da morte. Próximo ao local, foram encontrados objetos pessoais da adolescente.

Desaparecimento cercado de mistério

Thamiris desapareceu no dia 12 de março, logo após sair da escola, no bairro Jardim das Margaridas. Imagens de câmeras de segurança registraram a adolescente caminhando sozinha, usando uniforme escolar e carregando uma mochila, em direção à sua residência.

Em um dos trechos analisados pela polícia, a jovem aparece deixando o trajeto habitual que fazia diariamente, o que passou a ser considerado um dos principais pontos da investigação. A partir desse momento, ela não foi mais vista.

Ainda no mesmo dia, a mochila da estudante foi encontrada em uma rua da região, com quase todos os pertences, exceto o celular, que segue desligado desde então. O fato levantou suspeitas e ampliou a mobilização de familiares e moradores nas buscas.

Durante os dias seguintes, equipes policiais realizaram diligências, colheram depoimentos e analisaram imagens de videomonitoramento na tentativa de reconstruir os últimos passos da adolescente. Familiares também relataram movimentações consideradas atípicas nas redes sociais da jovem após o desaparecimento, o que passou a ser apurado.

Tensão no bairro

Com a divulgação de novas informações sobre o caso, moradores se reuniram em frente à casa da vítima, gerando momentos de tensão e revolta. A mobilização reflete a comoção e a busca por respostas diante do crime que abalou a comunidade.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam, com o objetivo de esclarecer completamente o caso e identificar todos os envolvidos.