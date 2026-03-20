Morte de Thamiris: o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o crime

Na esquerda, o mandante do crime Davi e Jesus; Na direita, o primeiro dele Rodrigo Faria - Foto: Redes sociais

O caso da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, encontrada morta após uma semana desaparecida em Salvador, segue cercado de comoção e ainda levanta uma série de dúvidas, apesar dos avanços na investigação.

A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que a jovem pode ter sido vítima de um “tribunal do crime”, prática associada a grupos ligados ao tráfico de drogas.

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O corpo dela foi encontrado nesta quinta-feira, 20, e um suspeito foi preso. Apesar disso, algum questões ainda estão em aberto. Confira tudo o que se sabe e o que falta esclarecer,

O que se sabe até agora

Linha de investigação

A principal linha investigativa aponta que o crime foi motivado por vingança. Segundo a Polícia Civil, Davi de Jesus Ferreira, de 32 anos, acredita que Thamiris teria sido responsável por denunciá-lo à Polícia Militar após episódios de agressão contra a ex-companheira.

Preso desde o dia 20 de fevereiro por violência doméstica, ele teria ordenado a morte da adolescente de dentro do presídio. A hipótese é de que a execução tenha ocorrido dentro de uma dinâmica conhecida como “tribunal do crime”, em que integrantes de grupos criminosos julgam e punem supostos infratores.

Davi achava que Thamiris tinha o denunciado à Polícia Miltar por agredir a ex-compaheira. Por conta disso, ele teria ordenado a morte dela.

Prisão do vizinho

As investigações apontam que o crime foi executado por Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos, primo de Davi, preso nesta quinta-feira, 19.

Rodrigo também é vizinho da família da vítima e mora em um imóvel abaixo da residência de Thamiris. Segundo a polícia, ele teria sido responsável por atrair a adolescente após a saída da escola.

De acordo com o delegado Moisés Damasceno, a prisão preventiva já havia sido solicitada dias antes, ainda durante as buscas pela jovem.

Dinâmica do crime

A jovem teria sido levada até um ponto específico, onde foi submetida a uma espécie de “julgamento”. Durante esse processo, o celular dela teria sido analisado pelos suspeitos. Após a verificação do conteúdo, o grupo teria concluído que Thamiris teria envolvimento na denúncia contra Davi e decidiu executa-la.

Corpo encontrado

O corpo foi localizado na tarde desta quinta-feira, 19, em uma área de mata na Travessa do Raposo, no bairro do Cassange, em Salvador. Devido ao estado avançado de decomposição, a identificação oficial depende de exames do Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, com prazo de até 10 dias.

Próximo ao corpo, foram encontrados pertences da adolescente, como farda escolar, sapato e relógio, dentro de sacolas plásticas — o que levanta a hipótese de tentativa de ocultação.

A polícia investiga se a jovem foi morta no local ou se o corpo foi levado até a área posteriormente.

Desaparecimento

Thamiris desapareceu no dia 12 de março, após sair da escola, em Itinga e ir voltar para casa, em Jardim das Margaridas, em Salvador. Imagens de câmeras de segurança mostram a adolescente deixando o colégio com uniforme escolar e mochila.

Durante o trajeto, a jovem mudou o caminho que costumava fazer até em casa, seguindo em outra direção. A polícia trabalha com a hipótese de que ela tenha sido atraída por alguém conhecido.

Ainda no mesmo dia, a mochila foi encontrada, mas o celular não foi localizado

O que falta esclarecer?

Local exato do crime - a polícia ainda investiga se a adolescente foi morta no terreno onde o corpo foi encontrado ou se o cadáver foi levado até o local posteriormente.

Quantidade de envolvidos - além dos dois suspeitos já identificados, a polícia busca outros possíveis participantes. O número total de envolvidos no crime ainda não foi definido.

Paradeiro do celular - o celular da adolescente segue desaparecido e é considerado peça-chave para esclarecer o que aconteceu. Há suspeitas de que o aparelho tenha sido usado e até manipulado após o desaparecimento.

Confirmação da motivação - a principal hipótese é vingança, mas ainda não há confirmação de que Thamiris tenha, de fato, feito a denúncia contra Davi.

Laudo perícial - ainda não confirmou se houve violência sexual contra Thamiris. A resposta depende dos laudos periciais para identificar a causa da morte

Revolta

O caso gerou forte comoção e revolta entre moradores de Jardim das Margaridas. Após a identificação dos suspeitos, a casa de Rodrigo foi alvo de ataques e depredação.

Diante da tensão e do risco de novos atos violentos, o transporte público foi afetado. O final de linha de ônibus foi temporariamente remanejado para a Estação Aeroporto, após ameaças de incêndio a coletivos.