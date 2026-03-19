Thamiris: conheça o agressor de mulher que mandou matar estudante

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O homem apontado pela polícia como o mandante da morte da adolescente Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos, foi identificado como Davi de Jesus Ferreira, de 32 anos, preso desde o dia 20 de fevereiro por violência doméstica.

Davi teria ordenado a execução da jovem de dentro da prisão, após suspeitar que Thamiris o teria denunciado à Polícia Militar por agressões contra a ex-companheira.

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De acordo com as investigações, ele determinou ao primo, Rodrigo Faria Sena dos Santos, de 37 anos — preso nesta quinta-feira, 19 — que orquestrasse o crime. Vizinho da família da vítima, Rodrigo teria sido responsável por atrair a adolescente após a saída da escola.

Violência doméstica

Segundo o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Moisés Damasceno, Davi tinha histórico de agressões contra a ex-companheira, motivadas por suspeitas de traição.

"No dia em que foi preso, em fevereiro, Davi e Rodrigo estavam juntos, circulando de moto, à procura de um terceiro homem, suspeito de manter um relacionamento com a companheira dele", disse em entrevista ao Portal A TARDE.

Rodrigo estava armado e conseguiu fugir no momento da abordagem, enquanto Davi foi preso.

Tráfico e homicídio

O histórico criminal de Davi não se limita à violência doméstica. Segundo apuração, ele também possui mandado por homicídio e envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Participação do primo

Rodrigo Faria é vizinho da família de Thamiris e mora em um imóvel abaixo da residência da vítima, no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. Ele fingiu ajudar nas buscas, enquanto ela ainda estava desaparecida.

A mando de Davi, Rodrigo teria atraído a adolescente após ela sair da escola. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do trajeto da jovem na última quinta-feira, 12.

“Ela usava uniforme escolar e carregava uma mochila. Depois de ser atraída por Rodrigo, a adolescente teria sido submetida a uma espécie de interrogatório. O grupo acessou o celular da vítima e, após analisar o conteúdo, concluiu que ela teria envolvimento na denúncia contra Davi. A partir disso, decidiram pela execução”, explicou o delegado Moisés Damasceno.

Assim como o primo, Rodrigo também possui envolvimento com o tráfico de drogas em Itinga e passagens pela polícia.

O caso

Thamiris desapareceu no dia 12 de março, após sair da escola. O corpo da adolescente foi encontrado nesta quinta-feira, 19, uma semana depois, em uma área do bairro do Cassange, em Salvador.

O crime gerou forte comoção e revolta. Moradores chegaram a atacar a casa de um dos suspeitos, e a tensão no bairro levou à mudança temporária do final de linha de ônibus para a Estação Aeroporto, devido ao risco de depredações.

Investigação continua

A Polícia Civil segue investigando a participação de outros envolvidos no crime. A apuração busca esclarecer todos os detalhes da execução e o grau de participação de cada suspeito.