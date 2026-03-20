Caso Thamiris: Jerônimo Rodrigues cobra investigação rigorosa sobre morte

Governador diz que acompanhou a situação e se solidarizou com familiares - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a morte da jovem Thamiris Pereira, de 14 anos, que foi encontrada na Travessa do Raposo, no bairro de Cassange, em Salvador, uma semana após o seu desaparecimento.

Nas redes sociais, o chefe do Executivo considerou o ato como “brutal”. “Lamento profundamente a morte da jovem Thamiris Pereira, de apenas 14 anos, que teve sua vida brutalmente interrompida”, escreveu o petista.

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O caso que mobilizou os moradores do Jardim das Margaridas, bairro onde a adolescente morava, teve um desfecho na tarde da última quinta-feira, 19, após uma semana de buscas.

Jerônimo, por sua vez, diz que acompanhou de "perto" a situação e informou que pediu esforço máximo dos agentes da segurança para solucionar o crime.

"Acompanhei, ao longo dos últimos dias, cada passo das ações das forças de segurança. Determinei prioridade ao caso junto à Secretaria da Segurança Pública. Infelizmente, tivemos esse desfecho lamentável".

Por fim, o governador se solidarizou com a família e amigos da vítima e e garantiu que manterá uma apuração rigorosa sobre o ocorrido.

"Solidarizo-me com a família e os amigos, como pessoa que também sente essa perda, e reafirmo, como governador, o meu compromisso com a elucidação dos fatos", diz o governador, e finalizou:

"Não mediremos esforços para a apuração rigorosa e a responsabilização dos culpados".

Veja a publicação

Lamento profundamente a morte da jovem Thamiris Pereira, de apenas 14 anos, que teve sua vida brutalmente interrompida.



Acompanhei, ao longo dos últimos dias, cada passo das ações das forças de segurança. Determinei prioridade ao caso junto à Secretaria da Segurança Pública.… — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) March 20, 2026

Caso Thamiris: adolescente teria sido executada por 'tribunal do crime'

O desaparecimento da adolescente Thamiris dos Santos Pereira terminou de forma trágica e com indícios de um crime marcado por julgamento e execução. Segundo a Polícia Civil, a jovem pode ter sido vítima de um chamado “tribunal do crime”, prática associada a grupos ligados ao tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, Thamiris teria sido morta por pessoas ligadas a um homem preso no dia 20 de fevereiro por violência doméstica. Ele acredita que a adolescente teria sido responsável por acionar a Polícia Militar, o que teria motivado o crime.

“A principal linha de investigação da polícia aponta que Thamiris foi morta por um indivíduo ou por pessoas ligadas a um rapaz preso no dia 20 de fevereiro. Ele foi detido por violência doméstica e acredita que a adolescente teria acionado a Polícia Militar para denunciá-lo”, disse o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Moisés Damasceno ao Portal A TARDE.



Um dos suspeitos presos nesta quinta-feira, 19, por envolvimento no caso, é primo desse homem detido anteriormente, o que, segundo a polícia, reforça a linha de investigação de que o crime teria sido motivado por vingança.

Relembre o caso

Thamiris Pereira, de 14 anos, desapareceu no último dia 12 de março após retornar da escola no bairro Jardim das Margaridas. Uma semana depois, o corpo da jovem foi encontrado na região de Fazenda Cassange, em Salvador.

No momento em que foi encontrada, a jovem ainda vestia a farda da escola e portava seus objetos pessoais, além de duas facas, que também foram encontradas próximas ao corpo.

Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento da vítima.