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"BRUTAL"

Caso Thamiris: Jerônimo Rodrigues cobra investigação rigorosa sobre morte

Adolescente de 14 anos estava desaparecida há uma semana e foi encontrada morta em Cassange

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

20/03/2026 - 9:01 h

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Governador diz que acompanhou a situação e se solidarizou com familiares
Governador diz que acompanhou a situação e se solidarizou com familiares -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou a morte da jovem Thamiris Pereira, de 14 anos, que foi encontrada na Travessa do Raposo, no bairro de Cassange, em Salvador, uma semana após o seu desaparecimento.

Nas redes sociais, o chefe do Executivo considerou o ato como “brutal”. “Lamento profundamente a morte da jovem Thamiris Pereira, de apenas 14 anos, que teve sua vida brutalmente interrompida”, escreveu o petista.

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O caso que mobilizou os moradores do Jardim das Margaridas, bairro onde a adolescente morava, teve um desfecho na tarde da última quinta-feira, 19, após uma semana de buscas.

Jerônimo, por sua vez, diz que acompanhou de "perto" a situação e informou que pediu esforço máximo dos agentes da segurança para solucionar o crime.

"Acompanhei, ao longo dos últimos dias, cada passo das ações das forças de segurança. Determinei prioridade ao caso junto à Secretaria da Segurança Pública. Infelizmente, tivemos esse desfecho lamentável".

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Por fim, o governador se solidarizou com a família e amigos da vítima e e garantiu que manterá uma apuração rigorosa sobre o ocorrido.

"Solidarizo-me com a família e os amigos, como pessoa que também sente essa perda, e reafirmo, como governador, o meu compromisso com a elucidação dos fatos", diz o governador, e finalizou:

"Não mediremos esforços para a apuração rigorosa e a responsabilização dos culpados".

Veja a publicação

Caso Thamiris: adolescente teria sido executada por 'tribunal do crime'

O desaparecimento da adolescente Thamiris dos Santos Pereira terminou de forma trágica e com indícios de um crime marcado por julgamento e execução. Segundo a Polícia Civil, a jovem pode ter sido vítima de um chamado “tribunal do crime”, prática associada a grupos ligados ao tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, Thamiris teria sido morta por pessoas ligadas a um homem preso no dia 20 de fevereiro por violência doméstica. Ele acredita que a adolescente teria sido responsável por acionar a Polícia Militar, o que teria motivado o crime.

“A principal linha de investigação da polícia aponta que Thamiris foi morta por um indivíduo ou por pessoas ligadas a um rapaz preso no dia 20 de fevereiro. Ele foi detido por violência doméstica e acredita que a adolescente teria acionado a Polícia Militar para denunciá-lo”, disse o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Moisés Damasceno ao Portal A TARDE.

Um dos suspeitos presos nesta quinta-feira, 19, por envolvimento no caso, é primo desse homem detido anteriormente, o que, segundo a polícia, reforça a linha de investigação de que o crime teria sido motivado por vingança.

Relembre o caso

Thamiris Pereira, de 14 anos, desapareceu no último dia 12 de março após retornar da escola no bairro Jardim das Margaridas. Uma semana depois, o corpo da jovem foi encontrado na região de Fazenda Cassange, em Salvador.

No momento em que foi encontrada, a jovem ainda vestia a farda da escola e portava seus objetos pessoais, além de duas facas, que também foram encontradas próximas ao corpo.

Até o momento, não há informações sobre o velório e sepultamento da vítima.

O que aconteceu com Thamiris Pereira?

Thamiris Pereira, uma adolescente de 14 anos, desapareceu em 12 de março e foi encontrada morta uma semana depois, na Travessa do Raposo, em Salvador. O caso está sendo investigado como um possível crime cometido por um 'tribunal do crime'.

Qual foi a reação do governador em relação à morte de Thamiris?

O governador Jerônimo Rodrigues expressou tristeza pela morte de Thamiris, descrevendo o ato como 'brutal' e garantindo que uma apuração rigorosa sobre o caso seria realizada.

Quem está sendo investigado no caso de Thamiris?

As investigações apontam que Thamiris pode ter sido assassinada por pessoas ligadas a um homem preso por violência doméstica, que acredita-se que ela denunciou.

O que caracteriza um 'tribunal do crime'?

Um 'tribunal do crime' refere-se a uma prática de grupos criminosos que julgam e executam indivíduos, geralmente associados ao tráfico de drogas, por supostos crimes ou traições.

Como a comunidade reagiu ao desaparecimento e morte de Thamiris?

O caso mobilizou os moradores do Jardim das Margaridas, mostrando a dor e a indignação da comunidade diante de mais uma tragédia envolvendo jovens na violência.

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Tags:

Bahia Jerônimo Rodrigues Thamiris Pereira

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