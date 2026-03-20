Mulher é morta pelo ex-marido após cobrar pensão dos filhos na Bahia

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Leidimar Oliveira Guimarães, de 42 anos, foi morta pelo ex-marido Flávio Jr. de Souza - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma mulher de 42 anos, identificada como Leidimar Oliveira Guimarães, foi morta com um tiro pelo ex-marido na última quarta-feira, 18, na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O crime teria acontecido após a mulher ir até a residência do homem para cobrar a pensão dos filhos adolescentes, de 12 e 16 anos.

Na tarde de quarta-feira, ela saiu da cidade de Palmas de Monte Alto para encontrar o ex-marido, Flávio Jr. de Souza, em Guanambi. Por volta de 23h, ao verificar que Leidimar ainda não havia voltado para casa, familiares acionaram a polícia.

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Na casa do suspeito, os policiais encontraram os dois corpos. A principal linha de investigação aponta para feminicídio seguido de suicídio.

O velório da vítima aconteceu na quinta, 19, no templo da Igreja Batista Filadélfia, em Palmas do Monte Alto.