PM baiano some durante operação da Força Nacional contra garimpo ilegal

- Foto: Reprodução

Um agente da Força Nacional, identificado como Israel Serafim Santos, está desaparecido desde a quinta-feira, 19, após sumir nas águas do rio Uraricaá, na Estação Ecológica de Maracacá, situada dentro da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A confirmação foi feita pela Casa de Governo da Presidência da República.

O policial é soldado da Polícia Militar da Bahia e estava em atuação no estado por meio da Força Nacional. De acordo com as informações, ele participava de uma ação de enfrentamento ao garimpo ilegal quando desapareceu durante a travessia do rio.

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Buscas

As buscas foram iniciadas ainda na quinta-feira, logo após o ocorrido, mas acabaram sendo interrompidas durante a noite. A previsão é que as operações sejam retomadas na manhã desta sexta-feira (20).

Para localizar o militar, as equipes utilizam diferentes frentes de atuação, com apoio de embarcações, aeronaves e veículos por terra. O Corpo de Bombeiros de Roraima também integra a operação, com o envio de mergulhadores especializados em resgates em ambientes aquáticos.