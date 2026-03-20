Homem rouba carro com bebê dentro e foge com a criança

A criança foi resgatada minutos depois - Foto: Reprodução | Redes sociais

Uma mulher entrou em desespero ao ter seu carro roubado nesta quinta-feira, 19, no bairro do Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo. O suspeito levou o veículo e fugiu com o filho da vítima, um bebê de apenas dois meses de vida.

Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso foi preso em flagrante e o automóvel foi apreendido a cerca de 2,7 quilômetros do local do crime. A criança foi encontrada dentro do carro com vida e sem ferimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O bebê ainda foi levado para atendimento no Pronto-Socorro de Pirituba, sendo liberado após a realização de exames necessários O caso foi registrado no 33º Distrito Policial e o veículo devolvido para a vítima.

Relato da mãe

Em entrevista à imprensa local, a mãe do bebê revelou que o crime aconteceu enquanto ela buscava a filha mais velha, de 7 anos de idade, no Centro para Crianças e Adolescentes Ebenezer, unidade vinculada à prefeitura.

“Ele [o bebê] tava dentro do carro e todo dia vou buscar ela. Coloca a mochila dentro do carro, por ser uma mochila muito pesada, porque ela vai da escola para o CCA. Todo dia faço a mesma coisa”, contou.

“Só que hoje, infelizmente, tinha uma pessoa que não deveria estar ali naquele momento. Antes mesmo de eu virar as costas, ele entrou no carro e levou, com meu filho dentro do carro”, disparou.

Apesar do susto, ela garantiu que o caçula está bem. “Mas [o ladrão] não fez nada com ele, porque Deus é maior que todas as coisas. E, graças a Deus, deu tudo certo. Ele já foi apreendido. Meu filho tá bem. A minha filha de 7 anos também tá bem”, concluiu.