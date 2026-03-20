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OPERAÇÃO TRILHO SEGURO

Homem é preso após roubar passageira no metrô de Salvador

Suspeito era investigado pelos crimes de tentativa de feminicídio e de homicídio

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

20/03/2026 - 11:38 h

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Metrô de Salvador
Metrô de Salvador -

Um homem de 28 anos, investigado por roubo com uso de arma de fogo no Metrô de Salvador, foi preso na quinta-feira, 19, no município de Catu. A ação faz parte da Operação Trilho Seguro, voltada ao combate a crimes patrimoniais em transportes públicos.

De acordo com as investigações, o homem, em conjunto com outro suspeito e utilizando uma arma de fogo, roubou o celular de uma mulher dentro de um vagão do metrô, na região do bairro do Imbuí, em 29 de dezembro de 2025.

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Durante a ação em Catu, os policiais apreenderam um aparelho celular com o investigado, que será encaminhado para perícia para auxiliar no andamento das apurações.

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A prisão foi resultado de investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com apoio do Núcleo de Inteligência do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), que auxiliou na identificação do paradeiro do suspeito por meio de análise de dados e levantamentos estratégicos.

O suspeito foi apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve cumprido um mandado de prisão preventiva. Ele permanece custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

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Tags:

metrô Polícia Civil Salvador

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